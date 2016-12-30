"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Sivilce Nasıl Geçer

30 Aralık 2016, Cuma 22:08
Günümüzün yaygın sorunu olan sivilceler vücudumuzun çoğu bölgelerinde oluşabilmelerine rağmen, en yaygın olanları yüzümüzde bulunur.

Birçok  deneme  yanılma  yoluna  gidilmesine  ve  sağlık  sektöründe    bu  konuya  muazzam  bir  bütçe  ayrılmasına  rağmen,  hala  her  cilt  tipine  uygun  sivilce tedavisi  şekli  bulunamamaktadır.  Bu  duruma  uygun  olarak,  aşağıdaki  birkaç  ipucunu  takip  ederek  sivilcelerinizde  tamamen  kurtulamasanız  bile,  onların  sayısını  azaltabilmeniz  mümkün.  Hem  sağlık  hem  de  psikolojik  açıdan  rahatsızlık  veren  sivilce ve siyah nokta problemleriniz için  için  bir  de  bu  yöntemleri  deneyebilirsiniz.

Ayrıca aşağıda yer alan linklere tıklayarak www.saglikloji.com sayfasındaki cilt lekeler, sivilce ve siyah nokta konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Siyah nokta nasıl temizlenir ve en kolay sivilce nasıl geçer diyenler için ipuçları:

Sivilceler İçin 9 İpucu

• Çoğu  zaman  bu  durumu  kontrol  altına  almanın  en  mucizevi  yolu, doğal  yolları  tercih  etmektir.  Siyah nokta temizlemek ve sivilce tedavisi için her  zaman  ilk  tercihiniz  doğal  maddeler  içeren  ürünleri  kullanmak  olsun.

• Yüz  temizleme  jellerini  kullanın.  Bu  ürünler  hem  aknelerinize  hem  de  siyah  nokta probleminize  iyi  gelecektir.  Aynı  zamanda  temiz  bir  cilde  kavuşacaksınız.

• Bol  bol  yeşil  sebze  tüketin.  Sivilce ve siyah noktalarınızı  önlemede  size  yardımcı  olacaktır. Sebzeler cilt lekeleri için de iyi gelecektir. Sağlıklı ve taze sebzelerle beslenmek cildinizin daha sık kendisini yenilemesini sağlar ve cilt lekeleri oluşumunu azaltır.

• Bal,  portakal  ve  limon  suyunu  karıştırıp  yüzünüze  uygulayabilirsiniz. Bu maske siyah nokta nasıl temizlenir ve sivilce nasıl çabuk geçer sorularına cevap arayanların yardımına koşacaktır.  Ayrıca sivilceleri ve siyah noktaları  yok  etmede  yardımcı  olmasının  yanı  sıra,  peeling  görevi  görerek  kirleri  cildinizden  uzaklaştırır, cilt lekeleri için çözüm olur.

• Rahatlayın!  Yoksa  stres  size  bir  adet  daha  sivilceyle  geri  dönüş  yapabilir.

• Aynı  anda  birçok  akne  ürününü  kullanmayın.  Her  birine  ayrı  ayrı  şans  verin,  biraz  da  akışına  bırakın.  Yoksa  tüm  çabalarınız  geri  tepebilir.

• Sırt  üstü  uyumaya  çalışın.  Yüzünüz  ve  yastığınızın  birbirine  değmemesine  özen  gösterin. Böylece daha az sivilce ve siyah nokta probleminiz olur.

• Kaşığın  tersiyle  bir  miktar  balı  yüzünüze  yayın.  Hafif  bir  baskıyla  kaşığı  gezdirin.  Birkaç  dakika  sonra  balı  yüzünüzden  temizleyin.  Yüzünüzü  iyice  yıkayın.  Geriye  yumuşak  ve  tertemiz  bir  yüz  kalacaktır. Temiz yüz daha az siyah nokta ve daha az sivilce anlamına gelir.

• Sivilcelerin  karmaşık  bir  yapısı  olduğunu  ve  birçok  nedenlerle  ortaya  çıkabileceğini  unutmayın.  Bu  nedenle  arkadaşınızın  sivilce  ürünü  onda  işe  yarayabilirken,  sizde  tamamen  etkisiz  kalabilir.  Her  şey  ters  gidebilir. Bu nedenle kendi cildinize uygun ürünleri ve cilt maskelerini bulmaya çalışın.

• Birçok  farklı  ürünü  denerken  sorumluluğu  elden  bırakmayın.  Uyarılara  ve  etikete  dikkat  ederek  ürünü  kullanın. Bilinmeyen, güvenilir olmayan markaların ürünlerini kullanmayın. Bu ürünler sivilce, siyah nokta ve cilt lekeleri için maske veya çözüm olmayacağı gibi daha ciddi sağlık ve cilt sorunlarına neden olabilir.

• Her  sabah  uyanır  uyanmaz  yüzünüzü  temizleyin.  Nemlendiricinizi  cildinize  uygulamadan  güne  başlamayın.  Bu  uygulamayı  gece  uyumadan  da  tekrarlayın.  Makyajınızı  temizleyip,  cilt  bakımınızı  yapmak  günün  yorgunluğunu  atmanıza  da  yardımcı  olacaktır.

•  Saçınızı  cildinizden  uzak  tutmaya  çalışın.  Çünkü  saç  tellerinin  barındırdığı  yağ  aknelerinizin  çoğalmasına  neden  olabilir.

• Aloe  vera  özlü  ürünleri  deneyin.  Mevcut  sivilce ve siyah noktaların  giderilmesine  yardım  olmasının  yanı  sıra  yerine  yenilerinin  gelmesini  de  engellemede  yardımcı  olur.

• Asla  sivilcelerinizi  patlatmayın.  Bu  sadece cilt lekeleri oluşmasına ve  yara  izinin  kalmasına  neden  olur.

• Yemek  düzeninizde  ve  cilt  uygulamalarınızda keskin  değişiklikler  yapmayın.  Yapmak  isterseniz  de  mutlaka  profesyonel  gözetim  altında  olun.  Yoksa siyah nokta ve sivilcelerinizi önlemek  yerine  daha  çok  çıkmalarına  sebebiyet  verebilirsiniz.

• Yüzünüzü  yıkamaya  ılık  suyla  başlayın,  daha  sonra  soğuk  suyla  devam  edin.  Çünkü  sıcak  su  gözenekleri  açar  ve  size  onları  temizlemeniz  için  imkan  verir.  Ardından  soğuk  suyla  gözeneklerinizi  kapatarak  ve  bir  daha  ki  yıkamanıza  kadar  geçen  sürede  kirlerin  tekrar  içlerine  dolmadığından  emin  olabilirsiniz.

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

    İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

    Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

    Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

    Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

    Liderlerden yılbaşı mesajları

    Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

    Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

    Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Obama, gizli Müslüman mı?

    2017'nin ilk haftasına dikkat!

    Trump'tan Putin'e övgü

    Ateşkes bozulmasın

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

    ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

    Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadrolar boşalırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son taktik: Din cephesinden vurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür dakikaları bir bir geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
    Cevher İLHAN

    Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes bozulmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
    Genel

    Obama, gizli Müslüman mı?
    Genel

    Tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.