Günümüzün yaygın sorunu olan sivilceler vücudumuzun çoğu bölgelerinde oluşabilmelerine rağmen, en yaygın olanları yüzümüzde bulunur.

Birçok deneme yanılma yoluna gidilmesine ve sağlık sektöründe bu konuya muazzam bir bütçe ayrılmasına rağmen, hala her cilt tipine uygun sivilce tedavisi şekli bulunamamaktadır. Bu duruma uygun olarak, aşağıdaki birkaç ipucunu takip ederek sivilcelerinizde tamamen kurtulamasanız bile, onların sayısını azaltabilmeniz mümkün. Hem sağlık hem de psikolojik açıdan rahatsızlık veren sivilce ve siyah nokta problemleriniz için için bir de bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Ayrıca aşağıda yer alan linklere tıklayarak www.saglikloji.com sayfasındaki cilt lekeler, sivilce ve siyah nokta konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Siyah nokta nasıl temizlenir ve en kolay sivilce nasıl geçer diyenler için ipuçları:

Sivilceler İçin 9 İpucu

• Çoğu zaman bu durumu kontrol altına almanın en mucizevi yolu, doğal yolları tercih etmektir. Siyah nokta temizlemek ve sivilce tedavisi için her zaman ilk tercihiniz doğal maddeler içeren ürünleri kullanmak olsun.

• Yüz temizleme jellerini kullanın. Bu ürünler hem aknelerinize hem de siyah nokta probleminize iyi gelecektir. Aynı zamanda temiz bir cilde kavuşacaksınız.

• Bol bol yeşil sebze tüketin. Sivilce ve siyah noktalarınızı önlemede size yardımcı olacaktır. Sebzeler cilt lekeleri için de iyi gelecektir. Sağlıklı ve taze sebzelerle beslenmek cildinizin daha sık kendisini yenilemesini sağlar ve cilt lekeleri oluşumunu azaltır.

• Bal, portakal ve limon suyunu karıştırıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu maske siyah nokta nasıl temizlenir ve sivilce nasıl çabuk geçer sorularına cevap arayanların yardımına koşacaktır. Ayrıca sivilceleri ve siyah noktaları yok etmede yardımcı olmasının yanı sıra, peeling görevi görerek kirleri cildinizden uzaklaştırır, cilt lekeleri için çözüm olur.

• Rahatlayın! Yoksa stres size bir adet daha sivilceyle geri dönüş yapabilir.

• Aynı anda birçok akne ürününü kullanmayın. Her birine ayrı ayrı şans verin, biraz da akışına bırakın. Yoksa tüm çabalarınız geri tepebilir.

• Sırt üstü uyumaya çalışın. Yüzünüz ve yastığınızın birbirine değmemesine özen gösterin. Böylece daha az sivilce ve siyah nokta probleminiz olur.

• Kaşığın tersiyle bir miktar balı yüzünüze yayın. Hafif bir baskıyla kaşığı gezdirin. Birkaç dakika sonra balı yüzünüzden temizleyin. Yüzünüzü iyice yıkayın. Geriye yumuşak ve tertemiz bir yüz kalacaktır. Temiz yüz daha az siyah nokta ve daha az sivilce anlamına gelir.

• Sivilcelerin karmaşık bir yapısı olduğunu ve birçok nedenlerle ortaya çıkabileceğini unutmayın. Bu nedenle arkadaşınızın sivilce ürünü onda işe yarayabilirken, sizde tamamen etkisiz kalabilir. Her şey ters gidebilir. Bu nedenle kendi cildinize uygun ürünleri ve cilt maskelerini bulmaya çalışın.

• Birçok farklı ürünü denerken sorumluluğu elden bırakmayın. Uyarılara ve etikete dikkat ederek ürünü kullanın. Bilinmeyen, güvenilir olmayan markaların ürünlerini kullanmayın. Bu ürünler sivilce, siyah nokta ve cilt lekeleri için maske veya çözüm olmayacağı gibi daha ciddi sağlık ve cilt sorunlarına neden olabilir.

• Her sabah uyanır uyanmaz yüzünüzü temizleyin. Nemlendiricinizi cildinize uygulamadan güne başlamayın. Bu uygulamayı gece uyumadan da tekrarlayın. Makyajınızı temizleyip, cilt bakımınızı yapmak günün yorgunluğunu atmanıza da yardımcı olacaktır.

• Saçınızı cildinizden uzak tutmaya çalışın. Çünkü saç tellerinin barındırdığı yağ aknelerinizin çoğalmasına neden olabilir.

• Aloe vera özlü ürünleri deneyin. Mevcut sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardım olmasının yanı sıra yerine yenilerinin gelmesini de engellemede yardımcı olur.

• Asla sivilcelerinizi patlatmayın. Bu sadece cilt lekeleri oluşmasına ve yara izinin kalmasına neden olur.

• Yemek düzeninizde ve cilt uygulamalarınızda keskin değişiklikler yapmayın. Yapmak isterseniz de mutlaka profesyonel gözetim altında olun. Yoksa siyah nokta ve sivilcelerinizi önlemek yerine daha çok çıkmalarına sebebiyet verebilirsiniz.

• Yüzünüzü yıkamaya ılık suyla başlayın, daha sonra soğuk suyla devam edin. Çünkü sıcak su gözenekleri açar ve size onları temizlemeniz için imkan verir. Ardından soğuk suyla gözeneklerinizi kapatarak ve bir daha ki yıkamanıza kadar geçen sürede kirlerin tekrar içlerine dolmadığından emin olabilirsiniz.