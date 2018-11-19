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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

SMA ilaçları için çağrı

19 Kasım 2018, Pazartesi 23:23
Sağlık Bakanlığı, SMA Tip-2 ve Tip-3 ilaçlarının temini için bireysel hasta başvurularını alınmaya başlandığı açıkladı.

SMA hastaları ise sürecin bir an önce sona ermesini ve ilaçların verilmesini istiyor. SMA Benimle Yürü Derneği, sürecin hızlı ilerlemesinin SMA hastaları için hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, SMA hastaları ve aileleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bir an önce ilaçların verilmesini istediler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Kasım’da yaptığı açıklamada, SMA Tip-2 ve Tip-3 ilaçlarının temini sürecini başlattıklarını duyurarak şunları söylemişti: “Türkiye’de uygulanan sağlık güvencesinin sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bilindiği üzere SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındadır. Sağlık Bakanlığı olarak SMA Tip-2 ve Tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz; ilgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

Etiketler: sma, ilaç
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