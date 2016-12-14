Soğuğa değil, mikroba dikkat!

Kış aylarında artan hastalıkların sebebi çoğu zaman soğuyan havaların değil, solunum yoluyla bulaşan virüs ve bakteriler olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekiyor.

Kış aylarında artan hastalıkların sebebi çoğu zaman soğuyan havalar değil solunum yoluyla bulaşan virüs ve bakteriler… Özellikle alış veriş merkezi, gösteri salonları, kapalı mekânlar gibi yeterince havalandırılmayan ve mikropların kolaylıkla çoğaldığı kapalı ve sıcak yerlerde çok vakit geçirmek hastalıkların çoğalmasına sebep oluyor. Kış mevsimiyle birlikte havaların iyice soğuduğu şu günlerde hastalıkların sayısında önemli oranda artış yaşanıyor. Soğuk algınlığı, grip neredeyse kış mevsiminin kaçınılmaz tecrübeleri arasında yer alıyor.

Okan Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül, kışın görülen hastalıkların çoğuna solunum yoluyla bulaşan virus ve bakterilerin sebep olduğuna dikkat çekiyor. Kışın hastalıkların neden bu kadar arttığını ise Prof. Dr. Bahadır Üskül, “Öncelikle havanın soğuması, burundan başlayan ve akciğerlere kadar devam eden solunum yolu mukozasının kurumasına ve enfeksiyonlara karşı bariyer görevlerinin azalmasına neden olur” şeklinde açıklıyor. Bir diğer sebep ise okulların açık olması ve insanların soğuk havalarda daha çok kapalı ve sıcak olan alış veriş merkezleri, sinemalar, toplantı ve gösteri salonları gibi ortamlarda kalabalık olarak bulunmaları. Bu ortamlar yeterli havalandırılmadıkları için solunum yoluyla bulaşan mikropların çoğalmasını ve daha çok kişiye bulaşmasını kolaylaştırıyor. Prof. Dr. Bahadır Üskül’e göre hareketsizliğin artması, kış aylarında güneş ışığından daha az faydalanabiliyor olmamız da yine enfeksiyonlara zemin hazırlayan faktörler arasında yer alıyor.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Kış mevsimi bizi hastalıklara karşı daha dirençsiz yapsa da alınacak tedbirlerle bu hastalıklardan korunmak mümkün. Prof. Dr. Üskül, “Kış aylarına girerken mutlaka genel kontrollerinizi yaptırmalı, eğer hekiminiz öneriyorsa koruyucu grip ve zatürre aşılarınızı olmalısınız. Özellikle, doğal yoldan veya ilâç şeklinde bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin takviyeleri ve gıda takviyesi yapmalısınız. Süt ve süt ürünleri protein, A ve B12 vitaminleri için önemli kaynaklardır. Taze sıkılmış portakal suyu içmeyi ve balık yemeyi de ihmal etmeyin” diyor.

Hijyen kurallarına özen gösterin

Bunların dışında alınması gereken tedbirler de var. Genel temizlik kurallarına uymalı ve virüs ve bakterilerin bolca dolaştığı kış aylarında ellerinizi her zamankinden daha sık yıkamalısınız. Kapalı, kalabalık ve yeterli havalandırma olmayan ortamlarda uzun süre kalmamalı, enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı, hava sıcaklığına uygun kıyafetler giymelisiniz.

En sık görülen belirtiler; Ateş, öksürük, ağrı

Kış aylarında görülen solunum yolu enfeksiyonlarında en sık hastalık belirtileri ateş, öksürük ve ağrıdır. Ağrı baş, boğaz, kulak, göğüs ve sırt ağrısı şeklinde olabilir. Bunların dışında hapşırma, burun tıkanıklığı, burun ve geniz akıntısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, balgam çıkarma, hırıltılı soluma ve nefes darlığı da görülebiliyor.

Solunum yolu şikâyetlerine ek olarak halsizlik, iştahsızlık, bütün vücutta kırgınlık, eklemlerde ve bütün bedende yaygın kas ağrısı, bulantı ve kusma gibi sistemik bulgu ve şikâyetlerin de olabileceği akılda tutulmalıdır.

REYHAN KESER - İSTANBUL