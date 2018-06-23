Solingen’de aile paneli

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını, bu yıl bugün saat 14:00’da ilk defa Solingen kentinde “Benim Ailem, Benim Cennetim” konulu bir panel olarak düzenleyecek.

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını, bu yıl bugün saat 14:00’da Solingen’de “Benim Ailem, Benim Cennetim” konulu bir panel olarak düzenleyecek. Moderatörlüğünü Avrupa Nur Cemaati Sekreteryası adına Mevlüt Kurnaz’ın yapacağı panele sanat tarihçisi, Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi öğretim üyesi ve avukat Peter E. Windorfer ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar gibi isimler katılacak. Almanya - Yeni Asya

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