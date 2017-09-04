"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Sosyal medya şiddeti normalleştiriyor!

04 Eylül 2017, Pazartesi
Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyayı yanlış kullanmanın ve sosyal medyadaki oyunların çocukları şiddete yönlendirdiğini söyledi.

Ercan, özellikle çocukların sosyal medyada tanıştığı ve oyun arkadaşlığı kurduğu kişilerden zarar görebileceğini belirtti. Son yıllarda bu tür mecralarda yanlış yönlendirilen çocuklarda intihar vak’alarının arttığını ifade eden Ercan, sosyal medyanın toplumu samimiyetten uzaklaştırdığını söyledi. Sosyal medyanın çocukları şiddete yönlendirdiğini aktaran Ercan, “Çocuk sosyal medyada oynadığı oyunda gördüklerini, öğrendiklerini gerçek hayata taşımak isteyebiliyor. Oyun hastalıkları ve sosyal medya  bağımlılığına yönelik hastalıklar özellikle genç yaşlarda başlıyor. Dünyada oyunlara bağlı ölüm vak’alarını günümüzde görüyoruz. Japonya’da oyuna hapis kalıp saatlerce oturduğu yerden kalkmıyor çocuk. 50 saat bir oyunun içerisinde ne tuvalete gidiyor ne yemek yiyor. Daha sona ölüsü bulunuyor çocukların. Alilere tavsiyemiz çocuklara sosyal medyayı doğru kullanmayı öğretmeli. Eskiden çocuklar ‘ödevim var diye’ giriyordu internete şimdi sosyal medya hesabı var diye gidiyor. Arka tarafta sahte hesaplarla anne, babadan gizli şeyler yapılıyor.”

Çocuklar kana alışıyor

Sosyal medyadaki oyunların şiddeti normalleştirdiği görüşünü ifade eden Ercan, “Oradaki gördüğü kana alışıyor çocuk, devletin araçlarını gasbetmeyi oyun sanıyor.” diye konuştu. Ercan, bu tür olaylarda yer alan çocukların sosyal medya yönlendirmesiyle geleceklerinin de karardığını vurguladı. Kullanılmaya başladığından bu güne çeşitli faktörler dolayısıyla bu tür mecraların amacından saptırıldığını belirten Ercan, “Bugünün çocukları eski dünyanın kadim bilgilerini bilmiyor. Tarihî bilgiler sosyal medyayla bugüne taşınamıyor. Çocuklar küçük yaştan itibaren günlük yaşamaya alıştırılıyor. Dijitale günlük yaşamdaki her şey aktarılamıyor. Örneğin Anadolu’da, ‘şekerli su iç karın ağrın geçer’ derler, bu bir kadim bilgidir. Günümüzdeki çocuklar için her şey Google’den ibaret. İnternette arama motorunda bu bilgi yoksa çocuk bilgiye inanmıyor.” şeklinde konuştu. Çocuklarının sosyal medya dolayısıyla yazarlardan ve kütüphane kaynaklarından yararlanamadığını anlatan Ercan, “Çocukların geçmiş kadim gelenekten beslenmemesi sıkıntı oluşturuyor.” dedi.

***

Okumak için tıklayınız:

Çocukları uzak tutun

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

***

Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

AA

Etiketler: sosyal medya
Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    188. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Harvey Kasırgası’nın ardından Müslümanlar iş başında

    ABD'den Kuzey Kore'ye çok sert uyarı!

    Erken seçimin adını anmayalım

    Öğretmenliğin hakkı verilmiyor

    Sosyal medya şiddeti normalleştiriyor!

    Elinden birşey gelip de yapmayan herkesten dâvâcıyım

    İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

    Türkiye en güçlü şekilde kınadı

    9. günün ağır bilançosu

    Dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor

    Acı haber Hakkari'den geldi!

    "Sabah erken yola çıkmayın"

    İngiltere'den ''Arakan'' çağrısı

    Etkisiz hale getirildi

    Teselli fotoğrafı

    Demba Ba'dan ''Arakan'' açıklaması

    Hiç harcama yapmadan 12,5 yıl çalış, 100 metrekarelik evi al...

    Arakanlı Müslümanlara Hindistan'da da saldırı!

    'Bedeli çok ağır olur'

    Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 73 bine yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Elinden birşey gelip de yapmayan herkesten dâvâcıyım
    Süleyman KÖSMENE

    Duâ
    Genel

    Erken seçimin adını anmayalım
    Genel

    Öğretmenliğin hakkı verilmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Adalet kavramı yalnız Müslümanlara has değildir
    Faruk ÇAKIR

    Bayramı uğurlarken
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya ve iman hizmeti
    Genel

    ABD'den Kuzey Kore'ye çok sert uyarı!
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân beşeriyete tam bir bayram getirecek inşaallah

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.