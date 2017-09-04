Sosyal medya şiddeti normalleştiriyor!

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyayı yanlış kullanmanın ve sosyal medyadaki oyunların çocukları şiddete yönlendirdiğini söyledi.

Ercan, özellikle çocukların sosyal medyada tanıştığı ve oyun arkadaşlığı kurduğu kişilerden zarar görebileceğini belirtti. Son yıllarda bu tür mecralarda yanlış yönlendirilen çocuklarda intihar vak’alarının arttığını ifade eden Ercan, sosyal medyanın toplumu samimiyetten uzaklaştırdığını söyledi. Sosyal medyanın çocukları şiddete yönlendirdiğini aktaran Ercan, “Çocuk sosyal medyada oynadığı oyunda gördüklerini, öğrendiklerini gerçek hayata taşımak isteyebiliyor. Oyun hastalıkları ve sosyal medya bağımlılığına yönelik hastalıklar özellikle genç yaşlarda başlıyor. Dünyada oyunlara bağlı ölüm vak’alarını günümüzde görüyoruz. Japonya’da oyuna hapis kalıp saatlerce oturduğu yerden kalkmıyor çocuk. 50 saat bir oyunun içerisinde ne tuvalete gidiyor ne yemek yiyor. Daha sona ölüsü bulunuyor çocukların. Alilere tavsiyemiz çocuklara sosyal medyayı doğru kullanmayı öğretmeli. Eskiden çocuklar ‘ödevim var diye’ giriyordu internete şimdi sosyal medya hesabı var diye gidiyor. Arka tarafta sahte hesaplarla anne, babadan gizli şeyler yapılıyor.”

Çocuklar kana alışıyor

Sosyal medyadaki oyunların şiddeti normalleştirdiği görüşünü ifade eden Ercan, “Oradaki gördüğü kana alışıyor çocuk, devletin araçlarını gasbetmeyi oyun sanıyor.” diye konuştu. Ercan, bu tür olaylarda yer alan çocukların sosyal medya yönlendirmesiyle geleceklerinin de karardığını vurguladı. Kullanılmaya başladığından bu güne çeşitli faktörler dolayısıyla bu tür mecraların amacından saptırıldığını belirten Ercan, “Bugünün çocukları eski dünyanın kadim bilgilerini bilmiyor. Tarihî bilgiler sosyal medyayla bugüne taşınamıyor. Çocuklar küçük yaştan itibaren günlük yaşamaya alıştırılıyor. Dijitale günlük yaşamdaki her şey aktarılamıyor. Örneğin Anadolu’da, ‘şekerli su iç karın ağrın geçer’ derler, bu bir kadim bilgidir. Günümüzdeki çocuklar için her şey Google’den ibaret. İnternette arama motorunda bu bilgi yoksa çocuk bilgiye inanmıyor.” şeklinde konuştu. Çocuklarının sosyal medya dolayısıyla yazarlardan ve kütüphane kaynaklarından yararlanamadığını anlatan Ercan, “Çocukların geçmiş kadim gelenekten beslenmemesi sıkıntı oluşturuyor.” dedi.

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Çocukları uzak tutun

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755