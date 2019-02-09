Sosyal medyayı bilinçli kullanmak gerek

Uzman Psikolog Esra Aydın, ise konuşması öncesinde katılımcılara çigong egzersizi yaptırarak enerjisini dengelemesi yaptı.

“Sosyal Medyanın Kadın ve Aileye Etkileri”ni anlatan Aydın, “20-45 yaşarasında bir araştırma yapılmış ve 40 kadından bilgiler toplanmış. Kadınlar, sosyal medyanın olumlu yanları olarak; eğlenmek, yeni arkadaşlar edinmek, eğitim için kullanmak olduğunu söylemiş. Bağımlıyım diyenler de olmuş 20 yıl sonra arkadaşımı buldum diyen de. Ama olumsuz yanları da var tabi. Sosyal medyanın aldatıcı yanları olabilir. Olumsuz yönlerinden biri depresyon. Başkasının paylaşımlarını görüp kıskanıp depresyona girebilen oluyor. İnsanların birbirleriyle iletişimini azaltabiliyor. Aile üzerinde de etkisi var. Boşanma nedenlerine bakıldığında şiddet ve sosyal medya başı çekiyor. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak gerekir” diye konuştu. Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı ise “Çocukları ve Eşleri Bağımlı Olan Annelerin Durumu ve Çözüm Önerileri” konusunda sunum yaptı. Çakıcı, teknolojiden uyuşturucuya kadar bağımlılık çeşitlerini anlatıp ebeveynlere çözüm yollarını gösterdi.