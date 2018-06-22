Su zehirlenmesine dikkat!

Suyun vücudumuzun temel ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, suyu alkali hale getirmek için muhtevasını değiştirmeye gerek olmadığını, vücudun alkali dengesini kendisinin ayarladığını belirtti.

Suyun azının zararlı olduğu gibi fazlasının da zehirleme riski olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, suyun ne kadar tüketilmesi konusunda karar vermek için kişinin kendi idrar rengine bakması gerektiğini söyledi.

Dr. Aktaş, eğer tuvalete çıkıldığında idrar rengi su rengindeyse kişinin yeterli miktarda su içtiğinin göstergesi olduğunu belirtti ve

“Her bünyenin su ihtiyacı farklıdır. Hiç kimse bir diğerinin aynı değildir. İnsanlar kendi ihtiyaçlarına göre su içmeliler. İdrar rengi su rengi olmalıdır. Koyu renk ise yeteri kadar su içmiyorsunuz demektir.” dedi.