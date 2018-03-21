"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tablete alışan çocuk kalem tutamıyor

21 Mart 2018, Çarşamba
Pediatrik terapist Sally Payne, “Okula başlayan çocuklara kalem verildiğinde artan sıklıkta, çocukların yeterli kas hareketi yetisi olmadığı için kalemi tutamadıklarını görüyoruz” diyor.

İngiltere’de pediatrik terapist olarak çalışan Sally Payne, dijital çağın çocukların alışkanlıklarını değiştirdiğini vurgulayarak bu yönde kanıtlar gördüklerini söylüyor. Guardian’a konuşan Payne, “Okula başlayan çocuklara kalem verildiğinde artan sıklıkta, çocukların yeterli kas hareketi yetisi olmadığı için kalemi tutamadıklarını görüyoruz” diyor: “Kalemi tutabilmek ve hareket ettirebilmek için parmaklarınızdaki küçük kasları güçlü bir şekilde kontrol edebilmelisiniz. “Çocuklar bu yeteneklerini geliştirmek için çok sayıda pratiğe ihtiyaç duyar.” Payne bu durumdan akıllı telefon ve tabletlerin çocukların hayatlarındaki yerinin artmasını sorumlu tutuyor: “Bir çocuğa iPad vermek, Lego, kağıt-makas veya ip atlama gibi faaliyetlere göre daha kolay.”

Alış veriş listesi bile telefona yazılıyor

Geçen yıl viral olan bir yaşındaki bir bebeğin bir dergi sayfasını tablet ekranı gibi kaydırmaya çalıştığı video, çocukların dijital bir dünyanın içine doğmaya başladığını gösteriyor. İngiltere İletişim Denetleme Ofisi’ne (Ofcom) göre İngiltere’deki evlerin yarısından fazlasında tablet, yüzde 76’sında da akıllı telefon bulunuyor. BBC’de yer alan habere göre, kalemle yazmanın önemi üzerine kampanya yürüten Write Your Future’dan (Geleceğini Yaz) Dr. Jane Medwell, çocukların bir yandan evlerdeki elektronik aletler dolayısıyla kalem kullanmadığını, diğer yandan da ailelerinden gördükleri alışkanlıkların da değiştiğini söylüyor: “Eskiden çocuklar ailelerinin kâğıda alış veriş listelerini kâğıda yazdığını görürdü, bugün telefona not aldığını görüyor. Bu yüzden çocukların gördüğü örnekler de değişiyor.”

Kalemle yazanlar harfleri daha iyi hatırlıyor

2005 yılında Aix-Marseille Üniversitesi’nde 3-5 yaş arası 76 çocukla yapılan bir deney sonucunda harfleri elleriyle yazmayı öğrenenlerin klavyeyle yazmayı öğrenenlere kıyasla harfleri daha iyi hatırladığını ortaya koydu. 2016’da Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırma da TED konuşmalarından elle not alan öğrencilerin daha seçici olduğunu, klavyeyle not alanların ise duyduğu çoğu şeyi yazdığını bulmuştu. Araştırmaya göre kalemle not tutanlar, konuşmadaki kavramlarla ilgili sorulan sorulara daha iyi cevaplar vermişti. Küçük çocuklar için de elle yazmanın faydaları olabilir.

İlkokuldan üniversiteye kadar el yazısı olmalı

Dr. Medwell “Tabletlerde çok güzel şeyler olsa da çocukların sıradan okuma yazmayı da öğrenmesi gerekiyor” diyor ve ekliyor: “Bir harfi yazmak, karmaşık hareketler yapmak çocuğa okur yazarlığı öğreten pratiklerdir.” İngiltere’deki Ulusal El Yazısı Birliği Başkan Yardımcısı Melissa Prunty de tabletlerle el yazısı arasında bir bağlantı kurma konusuna ihtiyatla yaklaşıyor. 2014’te yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin üçte biri el yazısı yazmadan 6 ay geçiriyor. Fakat eğitim sürecinde el yazısı hâlâ büyük öneme sahip. Dr. Prunty “Şu anda el yazısı ilkokuldan üniversiteye kadar ana yazım ortamı” diyor ve ekliyor: “El yazısının hecelemeden noktalamaya veya fikir üretimine kadar yazının her alanında zincirleme etkisi var.”

Etiketler: çocuk, tablet
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhraçlar AYM’de

    Uçak mı indireceksin?

    OHAL kalkarsa büyümeye bir puan eklenir

    Suriye’nin bölünmesi bölge için felaket

    Türkiye tutuklu hükümlü sayısında rekor kırdı

    356 hakim ve savcının yeri değişti

    24 bin 545 kişi Türkiye vatandaşlığından çıktı

    Yahudi asıllı aktivist İstanbul'a ulaştı: İsrail zulmüne dikkati çekmek için yola çıktı

    Dışişleri Bakanlığı: Mısır'ın iddiaları gerçek dışıdır

    Şehit Uzman Çavuş Çakmak, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Çavuşoğlu'ndan ''yağmalama'' açıklaması

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiası İngiltere'yi harekete geçirdi

    Ceylanpınar’da roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirildi

    "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

    AİHM'den Alpay ve Altan'ın başvuruları hakkında karar

    Kaynak Holding ile ilgili 97 sanık hakkında dava açıldı

    Bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı...

    Gündem olan olaya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama

    Bu gece yarısından itibaren benzine yeni ve yine zam!

    Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar AYM’de
    M. Latif SALİHOĞLU

    Burası Muş’tur...
    İslam YAŞAR

    Uçak mı indireceksin?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve Afrin
    Genel

    OHAL kalkarsa büyümeye bir puan eklenir
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlığı bu perişanlıktan ne kurtarır?
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyanın en muazzam meselesi elinizde ise eğer
    Faruk ÇAKIR

    Haram verme Allah’ım
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bal peteği
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Kul’uz vesselâm!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.