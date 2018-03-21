Tablete alışan çocuk kalem tutamıyor

Pediatrik terapist Sally Payne, “Okula başlayan çocuklara kalem verildiğinde artan sıklıkta, çocukların yeterli kas hareketi yetisi olmadığı için kalemi tutamadıklarını görüyoruz” diyor.

İngiltere’de pediatrik terapist olarak çalışan Sally Payne, dijital çağın çocukların alışkanlıklarını değiştirdiğini vurgulayarak bu yönde kanıtlar gördüklerini söylüyor. Guardian’a konuşan Payne, “Okula başlayan çocuklara kalem verildiğinde artan sıklıkta, çocukların yeterli kas hareketi yetisi olmadığı için kalemi tutamadıklarını görüyoruz” diyor: “Kalemi tutabilmek ve hareket ettirebilmek için parmaklarınızdaki küçük kasları güçlü bir şekilde kontrol edebilmelisiniz. “Çocuklar bu yeteneklerini geliştirmek için çok sayıda pratiğe ihtiyaç duyar.” Payne bu durumdan akıllı telefon ve tabletlerin çocukların hayatlarındaki yerinin artmasını sorumlu tutuyor: “Bir çocuğa iPad vermek, Lego, kağıt-makas veya ip atlama gibi faaliyetlere göre daha kolay.”

Alış veriş listesi bile telefona yazılıyor

Geçen yıl viral olan bir yaşındaki bir bebeğin bir dergi sayfasını tablet ekranı gibi kaydırmaya çalıştığı video, çocukların dijital bir dünyanın içine doğmaya başladığını gösteriyor. İngiltere İletişim Denetleme Ofisi’ne (Ofcom) göre İngiltere’deki evlerin yarısından fazlasında tablet, yüzde 76’sında da akıllı telefon bulunuyor. BBC’de yer alan habere göre, kalemle yazmanın önemi üzerine kampanya yürüten Write Your Future’dan (Geleceğini Yaz) Dr. Jane Medwell, çocukların bir yandan evlerdeki elektronik aletler dolayısıyla kalem kullanmadığını, diğer yandan da ailelerinden gördükleri alışkanlıkların da değiştiğini söylüyor: “Eskiden çocuklar ailelerinin kâğıda alış veriş listelerini kâğıda yazdığını görürdü, bugün telefona not aldığını görüyor. Bu yüzden çocukların gördüğü örnekler de değişiyor.”

Kalemle yazanlar harfleri daha iyi hatırlıyor

2005 yılında Aix-Marseille Üniversitesi’nde 3-5 yaş arası 76 çocukla yapılan bir deney sonucunda harfleri elleriyle yazmayı öğrenenlerin klavyeyle yazmayı öğrenenlere kıyasla harfleri daha iyi hatırladığını ortaya koydu. 2016’da Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırma da TED konuşmalarından elle not alan öğrencilerin daha seçici olduğunu, klavyeyle not alanların ise duyduğu çoğu şeyi yazdığını bulmuştu. Araştırmaya göre kalemle not tutanlar, konuşmadaki kavramlarla ilgili sorulan sorulara daha iyi cevaplar vermişti. Küçük çocuklar için de elle yazmanın faydaları olabilir.

İlkokuldan üniversiteye kadar el yazısı olmalı

Dr. Medwell “Tabletlerde çok güzel şeyler olsa da çocukların sıradan okuma yazmayı da öğrenmesi gerekiyor” diyor ve ekliyor: “Bir harfi yazmak, karmaşık hareketler yapmak çocuğa okur yazarlığı öğreten pratiklerdir.” İngiltere’deki Ulusal El Yazısı Birliği Başkan Yardımcısı Melissa Prunty de tabletlerle el yazısı arasında bir bağlantı kurma konusuna ihtiyatla yaklaşıyor. 2014’te yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin üçte biri el yazısı yazmadan 6 ay geçiriyor. Fakat eğitim sürecinde el yazısı hâlâ büyük öneme sahip. Dr. Prunty “Şu anda el yazısı ilkokuldan üniversiteye kadar ana yazım ortamı” diyor ve ekliyor: “El yazısının hecelemeden noktalamaya veya fikir üretimine kadar yazının her alanında zincirleme etkisi var.”