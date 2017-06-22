Tatlı alırken dikkat

​Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, baklava gibi şerbetli tatlıların doğru yerlerden satın alınmadığında sağlığı tehdit ettiğini bildirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda özellikle şerbetli tatlılarda kullanılan malzemelerin maliyetlerindeki artışın tatlı fiyatlarını etkilediğini, bunun da hijyen ve kaliteden yoksun, insan sağlığına zarar verecek tatlı üretiminin yapıldığı merdiven altı yerlerin sayısında artışa neden olduğunu ifade etti.

Maliyeti düşürmek için hile yapılabiliyor

Bu yerlerde maliyeti azaltmak için ceviz yerine leblebi tozu, fıstık yerine kuru maydanoz, bezelye, mercimek ve hatta boyalı yer fıstığı veya soya fasulyesi kullanılıp hile yapıldığını, insanların kandırıldığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş un, yağ kullanılmakta, katı yağa aroma eklenerek tereyağ gibi kokması sağlanmaktadır. Şeker yerine daha tatlı, daha ucuz olduğu için, ayrıca parlak görüntü, dayanıklılık ve şekerlenme olmaması için glukoz şurubu kullanılmaktadır. Birçok şekerleme, bisküvi, dondurma, helva yapımında sıkça kullanılan glukoz şurubu kan şekerinin hızlıca yükselip daha sonra düşmesine ve hormonal dengesizliklere neden olmaktadır. Uzun süre ve yüksek dozlarda kullanımı ise başta diyabet oluşumu, karaciğer yağlanması, kalp-damar hastalıkları ve hatta kanser yapıcı etkiler göstermektedir. Bu açıdan her şeyde olduğu gibi glukoz şurubu kullanılan ürünlerde yenilen miktara dikkat etmek önemlidir."

Elvan Yılmaz Akyüz, tatlı seçiminde öncelikle evde yapılan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Hamurlu, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlılarını tercih edin. Eğer dışarıdan alacaksanız da güvenilir yerlerden almaya dikkat etmeli, fiyatı ucuz diye üretim izni olmayan ve seyyarlarda satılan sağlığı bozacak ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

'Uygunsuz koşullarda üretilen tatlılar midede yanma hissi, reflü ve ishal oluşumuna neden olmaktadır'

"Uygunsuz koşullarda üretilen, depolanan ve satılan tatlılar boğazda ve midede yanma hissi, reflü ve ishal oluşumuna neden olmaktadır." uyarısında bulunan Akyüz, şüphelenilen durumlarda gıda şikayet hattının aranması gerektiğini kaydetti.