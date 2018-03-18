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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Tavuk dönere dikkat

18 Mart 2018, Pazar 23:24
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, yaptığı açıklamada, Türkiye’de tavuğun yetiştirilmesi, kesimi ve denetiminde sorun olmadığını, bu ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken çeşitli sıkıntıların meydana geldiğini söyledi.

Dönerin, tavuğun but ve göğüs kısım- larından yapılması, içine denetimleri yapılmış ürünlerin belirlenen oranlarda konulması gerektiğini ifade eden Gözet, tavuğun dışarıyla teması az olan bir alanda pişirilmesi gerektiğini bildirdi. Gözet, şöyle devam etti: “Isı derecesi pişirilme sürecinde eşit olmalı ve tavuğun dış kısmı kadar içi de pişmeli. Döner ustasının elinde devamlı hijyenik eldivenler, başında bandanalar olmalı, kesim sırasında kullanılan döner bıçakları, kaşıklar, gramaj ölçen tartılar devamlı temiz tutulmalı. 

Döner satılan dükkânda mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan belgeler, belediyenin vermiş olduğu ruhsatlar müşterinin göreceği şekilde konumlandırılmalı.”

Sağlığınızdan olmayın

Ucuz dönerlerin tüketilmemesi uyarısında bulunan Gözet, şunları kaydetti: “Tavuk döneri 4-5 liraya yemeyin, tüketmeyin. Bugün tavuğun göğüs ve but kısımlarının kilosu 17-18 lira. 100 gram tavuk döner yiyeceksiniz. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk göğsü veya butu kullanılmalı. Bu da 3-3,5 lira demek. Bunun ekmeği, yanında verilen domatesi, salatası var. Dükkân kirası, işçi maliyeti, gaz parası, su parası, telefon ücreti, temizlik parası, işletme vergisi var. Bunun için 7-8 liradan aşağı mal edilemez. 8 lira maliyeti olan bir yemeği size 5 liraya satamaz. Duyuyoruz okul yakınlarında, iş yeri çevrelerinde, gelir düzeyi düşük olan semtlerde 4 liraya tavuk döner satıyorlar ve bunun yanında ayranı da bedava veriyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın.”

AA

Etiketler: tavuk döner
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