Telefon ve tablet ‘susturucu’ gibi kullanılıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün geçtikçe artan bağımlılık türlerinden birisinin de dijital oyun bağımlılığı olduğunu söyledi.

“Çocukların yüzde 80’i oyun oynuyor”

Dijital oyun bağımlılığında, çocukların ve geleceğin risk altında olduğuna işaret eden Meşe, “6-15 yaş grubu çocuklar, interneti, ilk sırada yüzde 85 ile ödev veya öğrenme, ikinci sırada yüzde 80 ile oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. Ben de bir anneyim ve biz annelere burada çok büyük görevler düşüyor. Bu işe önce erişkin işi ile başlamamız lâzım. Biraz da çocukları bizler teşvik ediyoruz. Kolayımıza geliyor. Yemek yedirirken eline internetten bir oyun veya bir çizgi film açmak. Çocuğu gelince bir parka götürmek zorumuza mı gidiyor? ‘Eline tablet, telefon vereyim evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim.’ Annelerin ve babaların kolayına geliyor. Bir ‘susturucu’ gibi kullanılabiliyor bazen. Çuvaldızı önce anne, babalara batırmamız lâzım. Neden bu çocuklar oyun bağımlısı oluyor?”