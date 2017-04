Tesettür fıtrîdir

Yeni Asya Gazetesi Mersin Temsilciliği Hanım Okuyucuları tarafından düzenlenen seminerde gazetemiz yazarlarından Yasemin Güleçyüz tesettürün önemini anlattı.

Yeni Asya Gazetesi Mersin Temsilciliği Hanım Okuyucuları tarafından düzenlenen seminerde konuşan Yasemin Güleçyüz, Üstad Bediüzzaman’ın Tesettür Risalesi isimli eserinde yer alan, “Kur’ân’ın tesettür emri fıtrîdir. Kadınların fıtratı tesettürü iktiza ediyor. Tesettür emr-i İlâhisi kadınların özgürlüğüdür” şeklindeki kavramları açıkladı. Güleçyüz, “Eğlence ve hazzı esas alan sefih medeniyetin ‘tesettür kadınları esaret altına alıp köleleştiriyor’ söylemini temelinden sarsan, adeta belini kıran bir bakış açısının iman ve Kur’ân hakikatleri ışığında asrın anlayışına, hastalıklarına uygun reçetesidir de aynı zamanda. O yüzden fıtrat dini olan İslâm’a mükemmel ayna olmaya çalışmak, örnek olmak çok önemli” dedi.

Onların hür ve iffetli hanımlar olduğunu gösterir

Bediüzzaman Hazretleri’nin Hutbe-i Şamiye’de belirttiği gibi “Doğru İslâmiyet ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu” sergileme gayreti biz ahir zaman mü’minlerinin çok önemli vazifesi diyen Güleçyüz, “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle, evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve iffetli hanımlar olarak tanınmaları ve eziyete uğramamaları için daha uygundur. Allah ise çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.” âyeti nazil olduktan sonra Medine’deki bütün mü’min hanımlar kendilerini gizleyen örtülere bürünerek dışarı çıktılar” şeklinde konuştu.

Örtünme hakikati âlemin her tarafını kuşatır

“Bedene giyilen maddî elbise insanı sıcak, soğuk gibi dış zararlardan korur. Rabbinin yasaklarından kaçınıp, emirlerini yerine getirme gayreti olarak tanımlayabileceğimiz “takva elbisesi” ise insanı kem nazarlardan ve incinmelerden muhafaza eder” diyen Güleçyüz, sözlerine şöyle devam etti: “Örtünme hakikati yaşadığımız âlemin her tarafını kuşatır. Rabbimizin “Settar” isminin yansımasıdır. Her esma-i İlâhî gibi Settar ismini de sonsuza uzanan şekliyle mahlûkat üzerinde görmek mümkündür. Settar isminin gereği olarak tesettür hakikati bitkilerin kendilerine has kabuklarından, hayvanların derilerine, gezegenlerin atmosferlerinden, hücreler âlemine varıncaya kadar zerrelerden güneşlere bütün varlık âlemini kuşatır, örter, gizler, korur.”

Erkekler gözlerini haramdan korumalı

Yasemin Güleçyüz, “Kadın için tesettür ölçüleri olduğu gibi, Rabbimiz erkek için de tesettürü emretmiştir. Erkeklerde örtülmesi gereken yerler göbek ve diz kapağı arasında kalan kısımdır. Bu konuda icma vardır. Erkeğin tesettürü konusunda en önemli olanı gözlerini haramdan korumalarıdır. Âyet’te “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır” buyurmuştur. Nitekim Nur Sûresi’nin 30. âyetinde ‘öncelikle’ erkekleri bakışlar konusunda ikaz etmesi, ardından 31. âyette de kadınları harama bakış noktasındaki ikazı mü’min erkeklerin bu konuda sahip olmaları gereken hassasiyeti göstermez mi? Bediüzzaman Hazretleri’nin Tesettür Risalesi’nde tesbit ettiği, “Yirmi adamdan bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor” ifadesi mü’min erkeklerin taşıması gereken mesuliyeti özellikle gösteriyor” dedi. Büyük bir ilgiyle takip edilen seminer akşam da Yenişehir Yeni Asya hizmet binasında devam etti.

HABER: NURHAN DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN