Toplumda güven duygusu azaldı: Kendimize bile güvenmiyoruz!

Genç Öncüler Derneğince düzenlenen, “Medya ve Güven” konulu panelde konuşan Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, toplumda güven duygusunun gün geçtikçe azaldığına işaret ederek, sebeplerinin içsel bir sorgulamayla ortaya çıkarılabileceğini söyledi.

Yapılan araştırmaların, gençlerin genel itibariyle yaşadığı bir güven kaybına uğradığını belirten Vatandaş, “Babasına bile güvenmeyen, dolayısıyla siyasete ve topluma güvenmeyen bir gençlik kitlesiyle, nesliyle karşı karşıyayız. Peki genç olmayanlarda ‘güven’ problemi yok mu? Aslında onlarda da var, toplumun içerisinde tanık olduğum kadarıyla, genç adaylarının problemleri potansiyel olarak çok daha büyük. Rakamları yuvarlayarak söylüyorum, gençlerin yüzde 69’u insanlara, yaklaşık yüzde 35’i babaya bile, yüzde 50 civarında oranının ise ülkenin siyasî gidişatına ve siyasetçisine güvenmediğini görüyoruz. Bu ciddî bir problem, bu problemin özü ise insanın kendi varlığını, bilincini, iradesini sağlam bir temele oturtup oturmaması meselesidir.” dedi.

KENDİMİZE BİLE GÜVENMİYORUZ

Problemin kökeninde devlet, siyaset değil, insanın kendi öz benliğindeki güven duygusuna sahip olup-olmamasının yattığını belirten Vatandaş, “İmanla ilişkilendirerek söylemek isterim ki insanda imani anlamda güvensizlik oluşursa, güvenilecek şeylere bile güvenmez hale gelir ve bugün insanlarımız, hiç kimseye ve hiçbir şeye en başta da kendisine bile güvenemez hale geldi. Bunun etkeni, faktörleri elbette farklı. Fakat güvensizliğin çözümü de kendi öz güvenimizi yeniden inşa etmekten başlamamız gerekiyor. Ben bu güvensizlik durumunun bir iman meselesi olduğuna inanıyorum çünkü iman, kişinin öz güveniyle ilgili bir olaydır.” dedi.