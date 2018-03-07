Toplumun temeli çatırdıyor

AİLEDE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR. BOŞANMALAR 10 YILDA % 29 ARTTI.

Türkiye’de son 10 yıl içerisinde evlenen çift sayısı azalırken, boşanan çift sayısının yüzde 29 artış gösterdiği belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, 2008-2017 yılları arasında evlenme ve boşanma istatistiklerini inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, son 10 yıl içerisinde, Türkiye’de evlenen çift sayısı azalırken, boşanan çift sayısının yüzde 29 artış gösterdiği kayıtlara geçti. 2008 yılında 641 bin 973 kişi dünya evine girerken, bu rakam 2017 yılında 596 bin 459 olarak belirlendi. Buna karşın, 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma sayısı, 2017 yılında 128 bin 411 oldu. Böylelikle son 10 yılda evlenen çift sayısı 6 milyon 6 bin 732 olurken, boşanan çift sayısı 1 milyon 218 bin 458 olarak kaydedildi.

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