Torununa bakan büyükanneye maaş geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, torununa bakan büyükannelere 425 TL maaş verecek.

Mart ayında başlayacak pilot proje, 10 ilde 6 bin aileyle gerçekleşecek. Çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükannelerde sağlık açısından bir çocuğa bakabilecek yeterlilik aranacak. Uygulama kapsamında da büyükannelere net asgari ücretin yüzde 30'u olan 425 lira ödenecek. Bir yıl sürecek pilot proje için seçilen iller İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Sakar, Antalya, Konya ve Tekirdağ. 'Kadın istihdamı desteklenecek' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, projenin amacını "hem kadın istihdamına destek olmak, hem de özel sektörde işverenin kadın çalıştırmada tereddütlerini azaltmak" şeklinde açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da projenin amacını "kadın istihdamını ve nesiller arası etkileşimi artırarak aile bağlarını güçlendirmek" şeklinde sıraladı. 6 bin aile seçilirken belli kriterler olacak. Müezzinoğlu, bunların "annenin doğumdan önce bir yıl süresince sigortalı çalışıyor olmasını ve çocuğun 6 aylık ile 1 yaş aralığında olmasını" gösterdi. Anne ve babanın toplam maaşının 3 asgari ücreti geçmemesi de kriterler arasında. Müezzinoğlu "normal doğum, sezaryen doğum gibi kriterlerin de gündeme gelebileceğini" belirtti.

BBC Türkçe

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