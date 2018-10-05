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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Trans yağlar ölüm sebebi

05 Ekim 2018, Cuma 01:20
Doç. Dr. Levent Özsarı, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trans yağ kullanımı kalp damar hastalıklarından her yıl yaklaşık 500 bin insanın ölümüne yol açmaktadır” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan Abdülhamid Han SAUM Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Özsarı, yaptığı açıklamada, gıdalarda kullanılan yağların her zaman şüpheye sebep olduğunu belirtti. Levent Özsarı, dengeli beslenmek için diyette karbonhidrat, protein ve yağın bulunması gerektiğini vurgulayarak, günlük alınan toplam kalorinin yüzde 20-35’inin yağlardan gelmesi gerektiğini söyledi.

Her yıl 500 bin insanın ölümüne yol açıyor

Özsarı, sağlıklı kişilerin, haftada bir veya iki gün yağlı balık tüketmesini, eğer balık yiyemiyorsa günde bir defa balık yağı takviyesi almasını tavsiye ettiklerini aktardı. Trans yağların, inek, koyun, keçi gibi hayvanların et ve sütlerinde düşük miktarda bulunduğuna, ancak endüstriyel olarak işlenmiş gıdalarda çok fazla miktarda yer aldığına işaret eden Özsarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşlenmiş gıdalardaki yağlar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Trans yağlar kötü kolesterolü yükseltir ve iyi kolesterolü düşürür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, trans yağ kullanımı, kalp damar hastalıklarından her yıl yaklaşık 500 bin insanın ölümüne yol açmaktadır.”

Gıda etiketlerine dikkat edilsin

“Günlük enerji alımında her yüzde 2’lik trans yağ oranındaki artış, kalp hastalığı göreceli riskini 1,93 kat arttırmaktadır” diyen Doç. Dr. Özsarı şöyle devam etti: “Günümüzde margarinler eskisine göre daha yumuşak ve daha az trans yağ içeriyor, ancak trans yağlar uluslar arası ticarî fırınlanmış cips, kraker, kek ve bisküvi gibi ürünlerde bulunuyor. Bunu anlamanın yolu içindekiler listesinde ‘kısmen hidrojene edilmiş’, ‘hidrojene bitkisel yağ’ veya ‘hidrojene nebati yağ’ kelimelerinin bulunması veya ‘trans yağ’ yüzdesidir. Kısmen hidrojene ürünler yağda kolay pişmeyi ve zor bozulmayı sağlar.”

AA

Etiketler: trans yağ, dünya sağlık örgütü
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