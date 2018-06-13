Türk Kızılayı 150 yaşında

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay, 150 yaşında ve 150 yıldır bu merhamet çınarı dünyanın neresinde bir insan ıztırabı varsa dindirmek için koşuşturuyor. Vazifemiz öncelikle memleketimizde bulunan yoksullara yardımcı olmak, onların yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek, ama bir taraftan da toplumumuzu olağanüstü şartlara yönelik hazırlamak.” dedi.

Kınık, 150. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kızılay’ın Bomonti Hilton Hotel’de verdiği iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Kınık, uluslar arası bir misyon olarak Kızılay’ın dünyanın farklı coğrafyalarında yürütmüş olduğu çalışmalar olduğunu dile getirerek, sadece Ramazanda 10 milyon insana ulaşmak için Kızılay ekiplerinin 4 kıt’a ve 35 farklı ülkede faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti. İstanbul - Reyhan Keser

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