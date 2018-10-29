Türkiye’de her 3 yetişkinden 1’i obez

Endokrİnolojİ alanındaki önemli kongrelerden biri olan, Amerikan Endokrin Derneği, Avrupa Endokrinoloji Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği iş birliğinde düzenlenen “6’ncı EndoBridge Kongresi”, Antalya’de Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı.

Obez Olmak Kansere dâvetiye çıkarıyor Yağlarınızdan bu besinlerle kurtulun Neden zayıflayamıyoruz? EndoBridge Kurucu Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kongreye 41 ülkeden 578 bilim insanının katıldığını bildirdi. Yıldız, “Türkiye, geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonluğunu alarak birinci sıraya yükseldi. Bugün Avrupa’da en şişman ülke Türkiye. Türkiye’de yetişkinlerde her 3 kişiden 1’i obez, yani 3 kişiden 1’i fazla kilolu. Sadece 3 kişiden 1’i normal kilolu” dedi. Obezitede tanı koymak için vücut kütle endeksini hesapladıklarını ancak bu ölçümün tek başına obeziteyi belirlemede yanıltıcı olabileceğini belirten Yıldız, bu sistemin vücuttaki yağ miktarının ne kadar arttığını belirleyemediğini ifade etti. AA

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