"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye'de kanserin yıllık faturası 100 milyar lirayı geçiyor

25 Mart 2018, Pazar 18:00
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Gümüş, "Türkiye'de kansere harcanan ilaç masrafı yıllık 30 milyar lira. Kanserle ilgili tüm masraflar ise yıllık 100 milyar lirayı geçiyor." dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından düzenlenen 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde yapıldı.

Kongre çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, onkoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanmasına rağmen kanserin halen en ciddi sağlık sorunlarından olmayı sürdürdüğünü söyledi. 

Gümüş, 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde 530 hekim, 200 hemşire, 270 sektör temsilcisi ile 46 farklı oturumda onkoloji alanındaki bilimsel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Kanser tedavisinin pahalı olduğunu, tedavide kullanılan ilaçlardan sadece birinin Türkiye'de üretildiğini belirten Gümüş, "Burada sürdürülebilir bir politika oluşturmak ve ekonomi için kendi ilacımız kendimiz üretmemiz gerekiyor. Bu, çok çok elzem. Türkiye'de kansere harcanan ilaç masrafı 30 milyar lira. Kanserle ilgili tüm masraflar ise yıllık 100 milyar lirayı geçiyor. İlacın nasıl geliştirileceğinin kuralları vardır. Türkiye'de ilaç üretimi önemli, biz bunu 10-15 yıldır takip ediyoruz." diye konuştu.

Gen üzerinden ilaç

TTOD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal da kanser tedavisindeki son gelişmelerin umut verdiğini, özellikle moleküler ve genetik alanında yapılan çalışmaların kansere karşı yeni silahların bulunmasını sağladığını söyledi.

Bunlardan birinin de tirozin reseptör kinaz (TRK) füzyon geni olan bir gelişme olduğunu aktaran Turhal, "2013 yılında Colorado ve Harvard üniversitelerinden 2 araştırmacının saptadığı TRK füzyon genine yönelik bir ilaç geliştirildiği ve hedefe yönelik bu tedavinin Amerikan İlaç Dairesi tarafından ilk defa bir kanserin başladığı organa değil de tümörün var olduğu genetik özelliğine göre onaylanan bir ilaç oldu." dedi.

Geçen yıl ABD'de yapılan Kanser Kongresi'nde bu tedavi ile ilgili ön sonuçların tüm dünyaya duyurulduğunu hatırlatan Turhal, "Gün gelecek bu hastalıklara organ üzerinden isim veremeyeceğimizi, bunlara genetik değişikliklerin üzerinden isim vereceğimizi söyledik. O gün geldi. Gen üzerinden ilk defa Amerikan İlaç Dairesi bir ilacı onayladı. Bu yeni bir gelişme." dedi.

Bu ilaç ile hedefe yönelik tedavide pek çok farklı organdan kaynaklanan tümörde kontrolsüz tümör büyümesine yol açan sinyallerin bloke edildiğini anlatan Turhal, 17 farklı kansere sahip 50 hastanın katıldığı bir çalışmanın verilerine göre, hastaların 38'inin bu tedaviye yanıt verdiğini ve tümörün küçüldüğünü, tedavinin 12'nci ayında, hastaların yüzde 79'unda bu olumlu yanıtın devam ettiğini, kemoterapiye kıyasla yan etkilerinin çok hafif olduğunu ve halsizlik ve hafif baş dönmesinin yan etki olarak sık gözlendiğini sık gözlenen yan etkilerinin halsizlik ve hafif baş dönmesi olduğunu kaydettti. bildirdi.

8 kanser türünde erken tanı

TTOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er de kanser hücrelerindeki değişikliklerin kanda saptanabildiğini, bu değişikliklere karşı geliştirilen hedefe yönelik tedavilerin kişiye özel planlandığını ifade etti.

Kalıtımsal kanserlerde kan testiyle mutasyonun varlığının saptanabildiğini belirten Er, kanda yapılan test ile en sık görülen 8 kanser türünde yüzde 70 doğrulukta kandan erken tanı yapmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

AA

Etiketler: kanser, hastalık, maliyet
Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İncirlik açıklaması

    Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine tepki çeken saldırı

    'Amacımız Türk-Kürt kardeşliğini İslam paydasında buluşturmak'

    Türkiye'de kanserin yıllık faturası 100 milyar lirayı geçiyor

    Erdoğan'dan ''Tel Rıfat'' açıklaması

    Eski Alman Bakan Gabriel'den dikkat çeken Türkiye - Afrin - ABD açıklamaları

    Yine okul bastılar; yine Filistinli öğrencileri yaraladılar!

    Şehit İbrahim Çetin gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    Almanya'da gözaltına alındı

    Kuzey Kore hakkında Obama'dan açıklama

    Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme

    Doğu Guta'dan tahliye edilen kişi sayısı 6 bine ulaştı
    📷

    Bediüzzaman'ı anmak için toplandılar: Panelimize coşkulu katılım...

    ''Müslüman olmak gerekmez El Halil'in o haline üzülmek için, insan olmak kafidir"

    Kritik Türkiye - AB Zirvesi yarın yapılacak

    "Ben otobüse biniyorum, gençler oturuyor"

    Aday bölgeler belli oldu

    "Ya gönüllü ayrıl ya da hapse gir"

    ABD’de yüz binler yürüdü: ''Artık yeter, silahsız bir dünya istiyorum"

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Soruşturmalar sulandırılıyor
    Genel

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar
    İslam YAŞAR

    O sabah namlular millete çevrildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad: Hanımlar da muhataplarımdır
    Cahit ÖZPINAR

    Sabreden derviş
    Haydar Açıkbaş

    A guzum ne bileyim...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Ocakları ve Barbaros heykeli
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Çok bedeller ödeyen bir Ali
    Genel

    Türkiye, AB’ye üye olacak
    Adnan NACİR

    Hawking görse,“Metrobüs icad oldu, metrik bozuldu” derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.