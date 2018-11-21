“Türkiye, tütün kullanımında ilk sıralarda yer alıyor”

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye’nin tütün kullanımında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

'Bağımlılıklara teslim olma'

Çeşitli programlar için Kayseri’ye gelen Meşe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının aslî görevlerinin halkın sağlığını korumak olduğunu söyledi. Kayseri’nin sağlık açısından şanslı şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Meşe, hayırseverlerin de desteğiyle sağlık alanından bazı yatırımların yapıldığını belirtti. Halk sağlığı hizmetleri konusuna önem verdiklerini aktaran Meşe, şunları kaydetti, “Maalesef Türkiye tütün kullanımında hala ilk sıralarda yer alıyor. Akciğer kanseri oranlarımız gittikçe artıyor. KOAH hastalarımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Bunların en önemli sebeplerinden biri de sigara ve tütün. Hem tütün kullanımı hem de pasif içicilik. Sayın Valimizden tütün denetimlerinde destek bekliyoruz.” Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Valilik olarak Sağlık Bakanlığının yapacağı hizmetler için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.