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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar

07 Mart 2018, Çarşamba
ABD’li bilim adamı James Dinicolantonio “THE SALT FIX” kitabında tuzun hayatî önemi olduğu konusunda ciddî uyarılarda bulunuyor.

Sadece lezzetli yemeklerin değil sağlıklı bir hayatın da tadı tuzdan geçiyor. Yeterli miktarda alındığı takdirde sağlıklı bir hayatın anahtarlarından biri olan tuz hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar:

1. YANLIŞ: Tuz, vücuttaki dengeleri bozar.

DOĞRU: Tuz, hücrelerde asit birikimini azaltarak vücudun toplam alkali-asit dengesini düzenler. Başka bir deyişle,vücuttaki pH seviyesinin dengelenmesini sağlar. Kanda asit oranının artması, bağışıklık sisteminin bozulmasından tutun da böbrek rahatsızlıkları ve Alzheimer dahil birçok hastalığı da beraberinde getirir. Kanın pH seviyesini dengeleyen ideal besin kaynağı tuzdur.

2. YANLIŞ: Tuz, az tüketilmesi gereken bir besin maddesidir.

DOĞRU: Tuzun az tüketilmesi bazı sağlık risklerine yol açıyor. Günde 3 gramdan az tuz tüketimi, kalp ve damar hastalıklarından doğan ölüm riskini arttırıyor.

3. YANLIŞ: Kaliteli bir uyku düzeni için tuzu diyetinizden çıkarın.

DOĞRU: Tuz, vücudun hidrat seviyesini korur. Dolayısıyla uyku kalitesini arttıran etkilere sahiptir. Tuz, stresle savaşmayı sağlayan serotonin ve melatonin hormonlarının salınımını da arttırdığı için gün içinde kendimizi daha huzurlu hissetmeyi, geceleri ise çok daha derin ve kaliteli bir uyku uyumayı sağlar.

4. YANLIŞ: Spor yapanlar tuzdan mutlaka uzak durmalıdır.

DOĞRU: Tuz, hidrasyonun temel bileşenlerinden biridir. Egzersizin ardından terleme yoluyla atılan tuz ve suyun vücuda geri kazandırılması hayatî önem taşır. Sporcular bu dengeye özellikle dikkat eder. Ayrıca magnezyum ve potasyum gibi özel mineraller ihtiva eden tuz, ağrı ve sızıları dindiren özelliklere sahiptir. Kas yorgunluğunu ve kaslarda gelişen baskıları gidermeye yardımcı olur.

5. YANLIŞ: Tuz, ömrü kısaltır.

DOĞRU: Japonya ve İsviçre, Dünya üzerinde ortalama yaşama süresi en uzun olan ülkeler olarak gösteriliyor. Ancak daha az bilinen bir diğer gerçek, bu ülkelerdeki tuz tüketiminin dünya yüzündeki en yüksek seviyelerde olduğu. Yapılan birçok araştırma, tuz tüketimini belli bir seviyenin altına çekmenin en az gereğinden fazla tuz tüketmek kadar sağlık sorunlarına sebep olduğunu ortaya koyuyor.

Tuz, vücudun hidrat seviyesini korur. Dolayısıyla uyku kalitesini arttıran etkilere sahiptir. Tuz, stresle savaşmayı sağlayan serotonin ve melatonin hormonlarının salınımını da arttırdığı için gün içinde kendimizi daha huzurlu hissetmeyi, geceleri ise çok daha derin ve kaliteli bir uyku uyumayı sağlar.

 

İstanbul – Kübra Örnek

***

Esas tuz kaya tuzudur

Kaya tuzu tartışmalarına yönelik bir açıklama da ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’dan geldi. Bu konuda Canan Karatay’a haksızlık edildiğini söyleyen Dizdar, “İnsanlar bir bardak suda fırtına koparıyor. Mevcut piyasa tuzlarında sodyum ve klor dışında bir şey yok. Esas tuz kaya yani kaynak tuzudur. Diğer tuzlar ise kimyasaldır” dedi. Kaynak tuzunun Munzur’un tepesinden çıktığını belirten Dr. Dizdar, “Burada tuzlu su çıkıyor insanlar bunu alıp kurutuyor, paketleyip kaynak tuzu olarak piyasaya veriyorlar. Kayadan elde edilen tuz bir de deniz tuzu var. Bunların hepsi mineral açısından zengin tuzlar. Diğer piyasadaki tuz zaten kimyasal bir şey. ‘Kil vardır’ deniyor o piyasada satılan tuzlar da değil. Onlar daha ziyade büyük ölçekli üretim yapmak isteyen ‘çuval çuval tuz getir’ derler ya salamura için örneğin onlar için kullanılıyor. Kilin olması da ayrıca bir şey değiştirmez. Çünkü kil, pekmez yapımında da kullanılır. Piyasadan tuz alacaksanız rafine değil, kaya tuzu alın” diye konuştu. (DHA)

 

Etiketler: tuz
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