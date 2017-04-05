TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Yiğit, naylon poşetlerin tüketiciye satılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili,"Umudumuz, bu konuda geri adım atılmamasıdır." dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı İlkim Yiğit, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Taslağı kapsamında satış noktalarının naylon poşetleri 2018 itibariyle tüketiciye satmasına yönelik düzenleme yaptığını hatırlattı.

Naylon poşetlerin çevreye verdiği zararı değerlendiren Yiğit, plastik bir poşetin tabiatta çözünmesinin 20 yıl sürdüğüne dikkati çekti. Yiğit, bu poşetlerin besin gibi görerek tüketen kuşların ve üzerini örterek bitkilerin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Dünyada yılda bir trilyon plastik poşet kullanıldığını belirten Yiğit, "Türkiye'de üretilen plastiğin yüzde 3'ünü plastik poşetler oluştururken yılda 210 bin ton poşet piyasaya sürülüyor." dedi.

Plastik poşet kullanımına ilişkin dünyadaki düzenlemeleri anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Fransa'da 2015 yılında çıkarılan yasa ile çoğu mağaza ve marketler plastik poşet yerine kağıt poşet uygulamasına geçti. Amerika'nın bazı eyaletleri de poşetlerin satılması yoluna gitti. İrlanda'da ise her plastik poşete 20 sent vergi uygulanıyor. Böylece kullanım yüzde 90 azaldı. Hindistan, Tayvan ve Kenya ise poşeti tamamen yasakladı."

Yiğit, şunları kaydetti:

"Atık piramidinin ilk basamağı olan 'önleme' konusunda yapılan çalışmalar içerisinde yer alabilecek bu yasal dayanak ülkemiz için de bir ilk olacaktır. Dolayısıyla plastik alışveriş poşetlerinin kaynağında önlenmesi ve geri kazanımı konusunda yapılacak çalışmalar, miktar olarak sağlayacağı fayda kadar geri kazanım bilincine sağlayacağı katkı açısından da oldukça önemlidir. Türkiye'de naylon poşetlerin satış noktalarında tüketiciye satılması uygulamasının getireceği yankıları hep birlikte gözlemleyeceğiz. Umudumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taslaktaki maddeyi yürürlüğe koyması ve bu konuda geri adım atmamasıdır."