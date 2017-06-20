Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz

Ajans Press, BM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Dairesi (UNODC) verilerini inceleyerek Türkiye ve Dünyanın uyuşturucu raporunu çıkardı.

İncelemeye göre, dünyada yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’lik dilimi yani 250 milyon kişinin en az bir uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. Raporda, Türkiye’de ise her geçen yıl artan uyuşturucu kullanımının çok tehlikeli bir boyut almaya başladığı belirtildi. Sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. 2015 yılı verilerine göre 580 kişi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldü. Sentetik uyuşturucunun en yaygın olarak kullanılanı bonzai olurken, bu uyuşturucunun ucuz ve temin edilebilir olması ölümlerin artmasındaki en büyük etken oldu. İstanbul - Yeni Asya *** Okumak için tıklayınız. Gençliğim eyvah! *** Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç... Okumak için tıklayınız:



http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_432625

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