Uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Sanatçılara, sporculara, gazetecilere, aydınlarımıza kısacası toplumun önünde giden herkese, uyuşturucu ile mücadeleye destek vermeleri için açık çağrı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Temiz Toplum Derneği’nden uyuşturucu ile mücadele çağrısı geldi. Uyuşturucu ile mücadelenin 81 milyonu ilgilendiren bir konu olduğuna vurgu yapan Bilal Ay,

“Bu konu ne sadece polisiye yöntemlerle çözülebilir ne de sadece bir kesimin çabalarıyla son bulabilir. Bu mücadelede istisnasız herkes elini taşın altına koymalı. 81 milyonun mücadeleye destek olmasını bekliyoruz, ancak özellikle sanatçılara, sporculara, gazetecilere, aydınlarımıza kısacası toplumun önünde giden herkese, uyuşturucu ile mücadeleye destek vermeleri için açık çağrı yapıyoruz. En azından bir sosyal medya mesajıyla da olsa konuyu kamuoyunun gündemine getirebilirler” şeklinde konuştu.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ GENÇLERİMİZ OLSUN

Uyuşturucunun herkes için bir tehdit olduğunu ancak gençlerin daha büyük risk altında olduğunun altını çizen Ay, “Hangi görüşten, düşünceden olursak olalım, toplumun hangi kesiminden olursak olalım bu konuda birleşmek zorundayız. Uyuşturucu söz konusu olduğunda kırmızı çizgimiz ideolojimiz değil gençlerimiz olsun” diye konuştu.

İstanbul - Yasin Aydın

