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23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Uzmanlar uyarıyor: Mavi Balina oyununa dikkat

23 Kasım 2017, Perşembe 20:00
‘Mavi Balina’ isimli oyun çocukları tehdit ediyor. Aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Çocuğunuzun bunu oynadığını fark ederseniz, öncelikle internetle olan ilişkisini kesin” dedi.

Oyunculara görevler veren ve bunları yerine getiremeyenleri intihara teşvik eden ‘Mavi Balina’ isimli oyun çocukları tehdit ediyor. Aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Çocuğunuzun bunu oynadığını fark ederseniz, öncelikle internetle olan ilişkisini kesin” diye konuştu. Rusya’daki internet çeteleri tarafından gizli bir linkle özellikle küçük yaştaki çocuklara ölüm tuzağı kuran ‘Mavi Balina’ oyunu tüm dünyayı tehdit ediyor. Son olarak Ordu’da lise öğrencisi İbrahim Can Duman’ın vefat etmesinin ardından uzmanlar bu oyuna karşı aileleri uyardı. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Burada 20 ila 50 tane görev var. Bu görevleri tek tek gerçekleştirmeniz isteniyor. Elinize bir şey çizin, jiletle bir şey kazıyın, yüksek bir yere çıkıp orada durun, sabaha karşı 4:20’de kalkın gibi. Sağlıksız bir kişinin zihninden çıkmış görevler dizisi. En son görev de yaşamına son ver oluyor. Buna bir oyun denemez” diye konuştu. 

Çocuğunuzu iyi gözlemleyin

Ailelerin çocuklarındaki değişime dikkat etmeleri gerektiğini belirten Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Çocuğun uyku, yeme, iştah gibi birtakım değişikliklerini gözetmeliler. Uykusu, iştahında bir farklılık var mı, sabahları zor uyanıyor, gece yatmak istemiyor, telefonunu bırakmıyor mu? Bütün bunları anne babaların çok iyi takip ediyor olması gerekiyor. Aileler, çocuklarıyla iletişimi her zaman açık tutmalılar” diye konuştu. 

Yalnız kalmaya çalışıyorsa dikkat

Çocukların sürekli yalnız kalmak istemelerinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koçkar aileleri dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda şöyle uyardı: “Çocuklar yalnız kalmaya çalışıyorlarsa ve aileyle hiç etkileşime geçmiyorlarsa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü oyunun bir aşamasında da ‘hiç kimseyle konuşma’ komutu veriliyor. Ayrıca çocuk, evden kaçmak veya ölmekle ilgili konuşmalar yapıyorsa, uyku, iştah durumlarında değişiklik varsa bu hemen mercek altına alınmalı. Genellikle bu oyunu oynayan çocuklarda görülen özellikler bunlar.” 

Oynadığını fark ettiğinizde TEDBİR alın

Çocuğun kullandığı bütün elektronik cihazları ailenin takip etmesi gerektiğini ifade eden Koçkar, “Çocuğun bunu oynadığını fark ettiğiniz anda internetle olan bütün ilişkisini kesmek gerekiyor. Bu en net ve hemen alınması gereken bir tedbir. Acilen önlem alınması ve polise bildirilmesi gerekiyor. Ailelerin bir arada oldukları saatlerde elektronik ürünlerden uzaklaşarak birbirlerine dönmeleri, iletişim kurmaları çok önemli. Aile ve arkadaşlarla kurulan sıkı ilişkiler, çocuğun spor veya sanat gibi uğraşı alanlarının olması koruyucu faktörlerdir.” dedi.

İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: internet, çocuk, oyun
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