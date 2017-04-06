Uzmanlar uyarıyor: Türkiye’yi çok ciddî bir tehlike bekliyor!

TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye’de bilimsel tanımlamalara uygun 3 milyon obez olduğunu söyledi.

Türkiye Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Türkiye’de bilimsel tanımlamalara uygun 3 milyon obez olduğunu belirterek, “O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında” dedi. TBV ile Edirne Millî Eğitim Müdürlüğünce, obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere, “Böbrek sağlığı ve beslenme” eğitimi verildi. Timur Erk, Vali Fahri Yücel İlkokulunda düzenlenen programda, Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilere yönelik eğitimler. Obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Erk, “Türkiye’nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin içerisinden 1 milyon 800 bini sizlerin yaşında. Yani 18 yaşın altında.” diye konuştu.

CİDDÎ BİR TEHLİKE BEKLİYOR

Obeziteyle ilgili Türkiye’yi çok ciddî bir tehlikenin beklediğini vurgulayan Erk, “Onun için gençlere yanlış beslenmeyle ilgili konuları aktarmalıyız ki evlerine gittiklerinde, ‘Anneciğim çorbayı yapmışsın, tuzunu da ayarlamışsın, ama sofrada ilâve tuz koyuyorsun, yanlış yapıyorsun.’ diyebilmelisiniz. Aşırı tuz kullanımı artık yok. Çorbayı mümkün olduğu kadar az tuzla yapın, ama ilâve eklemeyin. Her şeyde tuz var. Biz buna tersine eğitim diyoruz. Gençler eve gittiğinde annesini ve babasını beslenme konusunda uyarabilmelidir. Her şeyin doğalını ve tazesini zamanında tüketmeliyiz. Meselâ domatesi vaktinde tüketmeliyiz. Bu birçok yiyecek için böyle. Tuz ve şeker tüketimine dikkat edilmelidir. Herkes için geçerli gazlı içecek değil, ayran içmeliyiz”dedi. Oyuncu ve spor eğitmeni Hasan Yalnızoğlu da öğrencilere kendi hayatından örnekler sunarak, spor ve beslenmeye ilişkin bilgi verdi.

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“Tıbb-ı Nebevî, beslenme ve hayat tarzıdır”

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''Acıkmadan yeme, doymadan kalk''

Acıkmadan yememek, doymadan kalkmak' ilkesine dayanan 'akıllı beslenme'nin kanseri önlediğini söyleyen AKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mükremin Uysal, bu sözleri ile Efendimizin (asm) Sünnet-i Seniyyesi'ni hatırlattı.

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Sünnet-i Seniyye'yi tasdik etti: ''Az az, sık sık yemek'' efsanesi çöktü

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, yaratılış ağacının en güzel meyvesi olarak san'at ve hikmetle tasarlanan insanın yaratılışındaki harikalara dikkat çekerek "İnsan organizması kendini tamir ve tedavi etmek konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir" diyen Prof. Yörükoğlu, oruç mucizesini ve diyetlerin tehlikesini anlattı.

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''Yiyin, için, fakat israf etmeyin.''

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da konuyla ilgili olarak ve daha kapsamlı konuları içine lacak şekilde kaleme aldığı İktisat Risalesi'nde önemli hatırlatmalar yapmaktadır.

''Yiyin, için, fakat israf etmeyin.'' ayet-i kerimesinin tıp noktasında tefsiriyle ilgili olarak İbni Sina'nın sözüne yer veren Bediüzzaman iktisat ve kanaati tavsiye etmektedir.

19. Lem'a'da yer alan ilgili bölüm şu şekilde:

'' (...) İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali İbni Sina, yalnız tıp noktasında, ''Yiyin, için, fakat israf etmeyin.'' (A’raf Suresi: 31.) ayetini şöyle tefsir etmiş.Demiş:

“İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hâl, taam taam üstüne yemektir.” Haşiye

Haşiye: Yani, vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek, veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.''

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar isimli eserden On Dokuzuncu Lem’a olan İktisat Risalesi'nin tamamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#352





Güzel bir Sünnet-i Seniyye: Öğle uykusu tansiyona iyi geliyor!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Asklepieion Voula Genel Hastanesi’nde yapılan araştırma; Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- Sünnet-i Seniyye'sinin ne derece önemli olduğunun ve Sünnet-i Seniyye'ye sıkıca tutunmanın, hayatımızı Sünnet-i Seniyye'ye göre şekillendirmenin, her iki dünyamızın sıhhat, selameti ve kalitesi açısından ne kadar nurlu sevaplı bir vazife olduğunun binler örneğinden sadece birtanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuyla ilgili haberin tamamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/guzel-bir-sunnet-i-seniyye-ogle-uykusu-tansiyona-iyi-geliyor_355029

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar isimli eserden On Birinci Lem'a olan ve Sünnet-i Seniyye'nin mahiyeti ve önemi hakkındaki hakikatleri ihtiva eden risaleyi okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#172