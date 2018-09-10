Uzmanlardan öğrencilere okul çantası uyarısı

Uzmanı Doç. Dr. Yalçınkaya, "Bilimsel çalışmalar, okul çantasının, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya, bel ağrısı, kas incinmesi gibi sorunların yaşanmaması için okul çantasının, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Yalçınkaya, okul çantasının uygun olmayan ağırlık ve pozisyonlarda taşınmasının omuz, boyun, sırt ve bel ağrısına sebep olabildiğini, uzun süre bu yanlış ağırlık ve pozisyonda çanta taşımanın ayrıca tekrarlayan stres yaralanmalarına neden olduğunu anlattı.

Çantayı taşımak için çocuğun baş ve üst omurgasını öne eğmesinin vücut ağırlık merkezinin değişmesine yol açtığını dile getiren Yalçınkaya, "Bilimsel çalışmalar, okul çantasının, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiğini gösteriyor. Ayrıca çantanın askılarının iki omuza, enli, geniş, yumuşak pedli olacak şekilde takılması incinmeleri önler." diye konuştu.

"Bilgisayar ekranının üst ölçüsü göz hizasında olmalı"

Doç. Dr. Yalçınkaya, ders çalışılırken kalça ve diz açısının oturduğunda 90 derece olması ve ayakların yere değecek şekilde uygun masada çalışılması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilgisayar ekranının üst ölçüsünün göz hizasında olması ve 20-25 dakikada bir ayağa kalkıp oturmak gibi pozisyon değiştirmek ya da nazik boyun, omuz hareketleriyle omurganın kanlanmasını sağlamak çok önemlidir. Çocuğun vücut yapısı ve fiziksel potansiyeline göre seçilecek sportif aktiviteler, sağlığını ve ders başarısını olumlu etkileyecektir. Ayrıca omuz yüksekliğinin simetrik olmadığı, gövdenin öne veya arkaya daha eğimli olması gibi durumlar fark edilir edilmez, skolyoz, kifoz gibi rahatsızlıklar için bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoruna başvurulmalıdır."