"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Uzmanlardan öğrencilere okul çantası uyarısı

10 Eylül 2018, Pazartesi 22:53
Uzmanı Doç. Dr. Yalçınkaya, "Bilimsel çalışmalar, okul çantasının, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya, bel ağrısı, kas incinmesi gibi sorunların yaşanmaması için okul çantasının, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Yalçınkaya, okul çantasının uygun olmayan ağırlık ve pozisyonlarda taşınmasının omuz, boyun, sırt ve bel ağrısına sebep olabildiğini, uzun süre bu yanlış ağırlık ve pozisyonda çanta taşımanın ayrıca tekrarlayan stres yaralanmalarına neden olduğunu anlattı.

Çantayı taşımak için çocuğun baş ve üst omurgasını öne eğmesinin vücut ağırlık merkezinin değişmesine yol açtığını dile getiren Yalçınkaya, "Bilimsel çalışmalar, okul çantasının, vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiğini gösteriyor. Ayrıca çantanın askılarının iki omuza, enli, geniş, yumuşak pedli olacak şekilde takılması incinmeleri önler." diye konuştu.

"Bilgisayar ekranının üst ölçüsü göz hizasında olmalı"

Doç. Dr. Yalçınkaya, ders çalışılırken kalça ve diz açısının oturduğunda 90 derece olması ve ayakların yere değecek şekilde uygun masada çalışılması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilgisayar ekranının üst ölçüsünün göz hizasında olması ve 20-25 dakikada bir ayağa kalkıp oturmak gibi pozisyon değiştirmek ya da nazik boyun, omuz hareketleriyle omurganın kanlanmasını sağlamak çok önemlidir. Çocuğun vücut yapısı ve fiziksel potansiyeline göre seçilecek sportif aktiviteler, sağlığını ve ders başarısını olumlu etkileyecektir. Ayrıca omuz yüksekliğinin simetrik olmadığı, gövdenin öne veya arkaya daha eğimli olması gibi durumlar fark edilir edilmez, skolyoz, kifoz gibi rahatsızlıklar için bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoruna başvurulmalıdır."

AA

Etiketler: okul, öğrenci, çanta, kitap, sağlık, bilgisayar, göz
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mehmet Emin Aga dualarla

    Uygurlar’a görülmemiş baskı

    Uzmanlardan öğrencilere okul çantası uyarısı

    AKP Sözcüsü Çelik'ten 'ittifak' açıklaması

    BM, İdlib için toplanacak

    İngiltere'den Rusya ve Suriye rejimine İdlib uyarısı

    ABD, UCM'yi tanımayacağını açıkladı

    'İdlib'de 30 binden fazla insan yerinden oldu'

    BMGK, ilk kez 'yolsuzluk' gündemiyle toplandı

    'Bölgede istikrarın sağlanması en önemli gayemizdir'

    Berberoğlu'nun talebine Yargıtay'dan ret

    3 Ağustos'ta Hakkari'de yaralanan Özel Harekat Polisi şehit oldu

    ABD'den Mısır'a 65 milyon dolarlık yardım

    ABD, FKÖ'nün Washington ofisini kapatma kararı aldı

    Ortada milleti rahatlatacak bir program yok

    İdlib’de diplomasi trafiği

    Basın İlan Kurumu 20 Eylül'de olağanüstü toplanıyor

    Karamollaoğlu: Kınamayın, harekete geçin

    Krizin başlangıç aşamasındayız

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri
    Genel

    Krizin başlangıç aşamasındayız
    M. Said ZEKİ

    Şimdi hicret vakti
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın rivâyetlere getirdiği asil kriterler
    Genel

    Ankara'nın planı ne?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat toplantımız
    Genel

    Nur Talebesi cemiyetin ve hayatın içinde olmalı
    Genel

    İdam kararlarına ilişkin BM'den Mısır'a çağrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.