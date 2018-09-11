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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Velilere okul alışverişi uyarısı

11 Eylül 2018, Salı 15:24
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, okul alışverişinde ucuza kaçılmamasını belirterek, ''Sadece fiyatına bakarak aldığımız ürünler çocuklarımızın sağlığında onulmaz yaralar açabilir." dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 17 Eylül'de başlayacağını söyledi. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okul alışverişlerinde yoğunluk yaşanacağını belirten Şahin, ''Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Kalitesiz okul malzemeleri, kırtasiye ürünler çocuklarımızın sağlığını direkt etkileyebilir.'' diye konuştu.

"Kokulu silgilerden uzak durun"

Şahin, çocukların cildine temas eden her türlü malzemeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

''Aldığımız kırtasiye ürünlerine dikkat edelim. Markası olmayan ürünlerden kaçınalım. Aldığımız boyalardan, kalemlere kadar kadar bütün ürünlere dikkat edelim. Mesela sokakta satılan boyalardan kesinlikle almayalım. Çünkü bunların hangi şartlarda yapıldığını bilmiyoruz. Okul alışverişinde 'ucuzluk' adı altında satılan ürünlerde '3-5 kuruş kar edelim' diye çocuklarımızın sağlığıyla oynamayalım, ucuza kaçmayalım. Sadece fiyatına bakarak aldığımız bu ürünler ileride çocuklarımızın sağlığında onulmaz yaralar açabilir. İade garantisi olan ve daha sonra muhatap bulabileceğimiz yerden alışveriş yapmak bizim garantimizdir. Kırtasiye alımlarını aceleye getirip rastgele yerlerden almak bilinçli bir tüketici tercihi değildir.''

Şahin, kokulu silgilerden çocukları uzak tutmak gerektiğini ifade ederek, ''Okula yeni başlayan çocukların elinden silgi eksik olmaz. Kokulu silgilerden uzak durun.'' dedi.

"Kırtasiye'de merdiven altı ürünler tercih edilmemeli''

Şahin, markası, modeli belli olmayan ürünlerin satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak, ''Aldığımız kırtasiye ürünlerinde 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulmadığına bakalım. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığı kontrol edelim. Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde (CE) markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bakanlığın güvensiz ürünler listesini de kontrol edelim. Bu ürünlerden uzak duralım.'' ifadelerini kullandı.

"Okul aile birliği okul kıyafeti alımında devreye girmeli''

Her okulun kendisine özel okul kıyafetinin olduğunu dile getiren Şahin, okul görevlilerinin velilere kıyafet için 'şu mağazadan' alın diye telkinde bulunduğunu söyledi.

Şahin, bu durumunda da ucuza alınacak kaliteli ürününün kalitesiz ve pahalı alınmasına neden olduğunun altını çizerek, ''Okul aile birlikleri burada devreye girmelidir. Pazarlık yaparak kaliteli ürünleri toptan alma yoluna girmeleri daha doğrudur. Kötü niyetli satıcılar 'nasılsa benden ürünü alacak' diye fırsatçılık yapıyorlar. Kalitesiz ürün çabuk yırtılacağı için ikinci kez velilere ek maliyet çıkabilir.'' değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: okul, öğrenci, kırtasiye, sağlık
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