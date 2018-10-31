"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yaşlılıktan keyif alın

31 Ekim 2018, Çarşamba 01:03
Dr. Manuel Serrano, “Bugünlerde yaşlı insanların hayatı birkaç on yıl öncesine kıyasla daha müreffeh ve sağlıklı. Yapabileceğimiz en iyi şey, yaşlandığımızda da hayatımızdan keyif almak” dedi.

İspanya’daki Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden Doktor Manuel Serrano, Yaşlanma Emareleri adlı yeni yayımlanan araştırmayı yapan doktorlardan biri. Araştırmada uzmanlar zaman geçtikçe vücudumuzda yaşanan başlıca süreçleri listeledi. bbc Türkçe’nin haberine göre, Serrano, “Biyolojik anlamda, yaşlandıkça daha iyiye giden hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar kaçınılmaz faktörler. Yaşama biçimi ve genetiğe bağlı olarak bazı insanlarda daha çok, bazılarında da daha az görünür oluyor. Ama mutlaka yaşanıyor” dedi.

DNA’daki hasar birikiyor

DNA’mız hücreler arasında iletilen genetik kodumuz. Yaşlanmayla birlikte iletim sürecindeki hatalar artıyor. Ve bu hatalar hücrelerde birikiyor. Genetik istikrarsızlık diye bilinen bu olay, özellikle DNA hataları, özel faaliyetleri bulunan hücrelerin üretildiği kök hücreleri etkilediğinde etkin oluyor. Genetik istikrarsızlık, kök hücrelerin rolüne zarar verebiliyor. Hatalar biriktikçe, kanserli hücrelere bile dönüşebiliyor.

Hücre davranışları etkileniyor

Vücutlarımızda DNA ifadesi adı verilen bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte belirli bir hücredeki binlerce gen, hücrenin ne yapacağını belirliyor. Meselâ hücrenin, bir deri hücresi mi yoksa bir beyin hücresi mi olacağı böylelikle belirleniyor. Zaman ve hayat biçimimiz bu talimatların nasıl verildiğini etkiliyor. Bu sebeple hücreler yapmaları gerekenden farklı davranabiliyorlar.

Hücre yenileme kapasitemizi yitiriyoruz

Hücrelerimizdeki hasarlı unsurların birikmesini önlemek için, vücutlarımız sürekli olarak hücre stoğunu yenileme kapasitesine sahip. Ancak bu kapasite yaşlandıkça azalıyor. Daha sonra hücreler işe yaramayan ya da toksik proteinleri biriktirmeye başlıyor. Bunların bazıları Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla ve kataraktla ilişkilendiriliyor.

Hücre metabolizma kontrolü kayboluyor

Zamanla hücreler, yağ ve şeker gibi maddeleri işleme kapasitelerini kaybediyor. Hücrelerin alınan besinleri düzgün bir şekilde metabolize etme yeteneği ortadan kaybolunca, şeker hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Yaşlanmayla birlikte başlayan şeker hastalığı bu sebeple sık görülüyor. Daha yaşlı vücutlar artık yenilen her şeyi işleyemiyor.

Hücrelerin birbirleriyle iletişimi sona eriyor

Hücreler sürekli birbirleriyle iletişim halinde, ancak bu kapasite zamanla azalıyor. Bu da iltihaplanmada artışa yol açıyor ve “diyaloğun” önündeki sorunları büyütüyor. Sonuç olarak, patojenlerin ve habis hücrelerin varlıklarına karşı duyarlılıklarını kaybediyorlar. Serrano, yaşlanma süreciyle ilgili çalışmaların, tıbbın organ ve dokulardaki bozulmayı yavaşlatacak yöntemler geliştirmesini sağlayabileceğini söylüyor. 

Etiketler: yaşlılık, ihtiyarlık
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde

    'Suudiler BM'ye 930 milyon dolar reklam parası verdi' iddiası

    Demokratlar Adana’da buluştu

    Tohum yasasının kaybedeni kim?

    Ateşkes bozulmasın

    'Meclise 6 milyonluk araçla değil, bisikletle gel'

    ABD'de 'sahte haber' standı açıldı

    Tarihi cami restorasyon kurbanı oldu

    AKP'den KHK'lı doktorları zora sokacak tasarı

    Kamuoyu, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu düşünüyor

    Batı Avrupa ülkeleri İslâm'a daha hoşgörülü

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

    Esed rejiminden insani yardıma engel

    ABD'den İran'a yaptırım hatırlatması

    'Türkiye, İdlib'de elinden geleni yapıyor'

    Feyzioğlu: Sınavla, avukatların kontrolsüz artışı sınırlanacak

    ''Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz''

    Ekonomik tablo ortada

    AsgarÎ ücretin 5’te biri vergiye

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçim ve AKP
    Mustafa ORAL

    Yüzünde Cenneti gördüm İbrahim!
    Genel

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde
    Faruk ÇAKIR

    Siz yokken Yeni Asya, Cumhuriyeti savunuyordu!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pencerelerden seyret içlerine girme!” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin düşündürdükleri
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var, her şey var
    Genel

    Tohum yasasının kaybedeni kim?
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Kim okuyacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.