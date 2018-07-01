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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Yaz aylarında klima kullanımına dikkat

01 Temmuz 2018, Pazar 09:20
Uzmanlar, kirli klimanın oluşturduğu bakterilerin kemoterapi tedavisi görenler ile kronik böbrek ve akciğer rahatsızlığı bulunan hastalar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, bazı bakterilerin ölüme bile neden olabileceğini vurguladı. Temizlenen klimanın faturalarda tasarruf sağladığını dile getiren uzmanlar ayrıca, otel ve hastane çalışanlarına da uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında artan klima kullanımı hastalıkları da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle giderek yükselen sıcaklıklar evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımının artmasına neden olurken, klimanın sağlığa etkisi ve doğru kullanımı hakkında uzmanlar uyarıda bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Bayiz, temizlenmeyen klimanın ürettiği bakteri ve küf mantarlarının solunum yoluyla insan vücudunda ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti. Bazı bakterilerin ölüme bile neden olabileceğini işaret eden Bayiz, şeker ve kemoterapi tedavisi gören hastaların dikkat etmesi gerektiğini, hastane ve otel çalışanlarının ise risk grubunda olduğunu vurguladı.

  “OTEL VE HASTANE ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA”

Klimanın ürettiği bakterilerin solunmasının hafif soğuk algınlığı ateş, halsizlik, baş ağrısı, grip gibi hastalıklardan ciddi solunumsal enfeksiyonlara kadar uzanan yelpazede hastalıklara neden olabileceğini anlatan Bayiz, "Bunların en ciddisi ve nadir görülen ancak öldürme potansiyeli olan lejyoner hastalığıdır. Lejyonella bakterisi enfeksiyondan sorumludur. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar, sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar da bildirilmiştir. Büyük otel ile iş yerlerinde, havalandırma işçileri ve sağlık personeli riskli gruplar arasında. Bakteri alan kişinin vücut direnci de hastalığın oluşmasında önem taşır. Şeker, kemoterapi, kronik böbrek ve akciğer hastalarında bu oluşum daha yüksek oranlardadır" dedi.

“KOMA VE ÖLÜME NEDEN OLABILIR”

Hastalığın komaya ve ölüme neden olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Bayiz, “Bu hastalarda; akciğere ait şikayetler ön planda değildir. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Buna ek olarak konsantrasyon bozukluğu hatta koma bile olabilir” diye konuştu.

“KİRLİ KLİMA FATURAYI ARTTIRIYOR”

Klimanın çalışma sıklığına bağlı olarak senede en az 1 kez filtresinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken BAU Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Canan Acar ise, klimaların filtre değişiminin yıl içerisinde mutlaka yapılması gerektiğini aktardı. Değişimin ihmal edilmesi durumunda kirlenen filtrenin klimada hava akışının azalmasına veya ünitede donma sorunlarına neden olabileceğini dile getiren Acar, kir filtreli bir klimanın ise faturada yüzde 5 ile 15 arasında bir artışa neden olabileceğine vurgu yaptı.

  “FİLTREYİ KİMYASAL ÜRÜNLERLE TEMİZLEMEYİN”

Klima temizliği hakkında önerilerde bulunan Dr. Acar, “Filtre değiştirmemek klimanın ömrünü kısaltır. Klima kapağını açtıktan sonra filtreleri görebilirsiniz. Kiri ve tozu tutan bu filtrelerdir. Filtreleri çıkardıktan sonra tozunu soğuk suyun altında akıtabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, filtre temizliğinde herhangi bir sabun ya da deterjan gibi kimyasal temizlik ürünleri kullanılmaması gerektiğidir. Bunun nedeni, deterjan veya sabun gibi ürünler filtre yüzeyine zarar verebilir ve klimanın üflediği hava aracılığıyla solunum yollarınıza karışabilir, sağlık açısından istenmeyen durumlara yol açabilir” dedi.

DHA

Etiketler: klima, yaz, hastalık, bakteri, temizlik
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