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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yaz aylarında sağlık için dikkat

05 Temmuz 2018, Perşembe 02:14
Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığı için çalışan Sabri Ülker Vakfı, yaz aylarında yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Sıcak havaların iştahı olumsuz etkileyerek daha az yemeğe sebep olabildiğine dikkat çeken Sabri Ülker Vakfı, vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerini sağlamak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini hatırlatıyor.

Sindirimi kolay besinleri tercih edin

Sıcak günlerde öğünlerinizde besleyici değeri yüksek ve sindirimi kolay olan besinleri tercih edebilirsiniz. Kahvaltıda, tam tahıllı ekmek, süt, peynir veya yumurta, taze sebze ve meyvelerle dengeli bir tabak oluşturun. Yoğurt, yulaf, keten tohumu ve meyvelerle kendinize besleyici bir kahvaltı alternatifi de hazırlayabilirsiniz. Yağ ve tuz muhtevası yüksek kahvaltılık ürünlerden kaçının.

Porsiyonları küçültüp öğün sıklığını arttırın

Kendinizi iştahsız hissediyorsanız fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler, tam tahıllı bisküvi ve krakerleri ayran, yoğurt veya peynirle tüketebilir ya da porsiyonlarınızı küçültüp öğün sıklığınızı arttırabilirsiniz. 

Su ve su muhtevası yüksek besinler tüketin

Sıcak havalarda terleme arttığı için vücut da normalden daha fazla su ve mineral kaybeder. Bu sebeple günde mutlaka 2-2.5 litre su içilmeli ve kayıplar da mutlaka yerine konmalıdır. Eğer güneş altında geçirilen süre uzun ise bu miktarların üzerine çıkılmalıdır. Özellikle su muhtevası yüksek besinleri tüketmek, sıvı ihtiyacınızı karşılamaya destek olmanın yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini de yeterli düzeyde almaya yardımcı olur..

Günde 10 bin adım atmaya gayret edin

Yaz günlerinde çoğu zaman sıcak havalar bahane edilerek egzersiz ihmal edilir. Ancak yüzme gibi hem serinleyerek keyif almanızı hem de enerji harcamanızı arttırmanızı sağlayan aktiviteler yapabilirsiniz. Her gün 10 bin adım atmaya gayret edin. Mümkün olduğunca bisiklete binebilir. 

İstanbul – Musa Aydın

Etiketler: yaz, yaz mevsimi, sağlık
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