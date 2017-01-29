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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Yeni jenerasyon ithal ilaçları sadece devlet getirecek

29 Ocak 2017, Pazar 14:37
Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye'de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar, artık sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından getirilerek hastalara ulaştırılacak.

Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye'de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar, 2 Mayıs 2017'den itibaren sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından getirtilebilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlık hizmet sunumunda hem kaliteyi hem erişimi artırmak amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında önemli uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Vatandaşların tedavi sürecinde, gelişmiş ülkelerde kullanılan her türlü imkandan faydalanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Gümüş, bu kapsamda fiziki alt yapı ve yüksek teknolojik tıbbi cihazların kullanıma sunulmasından yeni jenerasyon ilaçlara, hedefe yönelik tedavilerden gerektiğinde yurt dışından hizmet alımına kadar her konuda faaliyet gösterildiğini belirtti.

Gümüş, Türkiye'de hemen hemen hiçbir ilacın temininde sıkıntı yaşanmadığını, henüz ruhsat almamış, yeni jenerasyon ya da yüksek bedelli biyoteknolojik ilaçların ise gereklilik halinde yurt dışından getirtildiğini anımsattı.

Yurt dışından ilaç temininde yıllardır Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) yetkilendirildiğini hatırlatan Gümüş, bu konuda yeni bir düzenleme yapıldığını anımsattı. Gümüş, "Yurt dışından ilaç ihtiyacı, şu anda TEB üzerinden sağlanıyor ancak bu 2 Mayıs 2017'den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından getirtilecek. Bu noktadan sonra TEB artık, ilaç temini noktasında devreden çıkacak. Sağlık Bakanlığı onayı ile kurum, söz konusu ilaçları getirecek ve vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu süreçle ilgili herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

İlaç, PTT aracılığıyla hastanın evine, tedavi gördüğü hastanenin eczanesine teslim edilecek. Dünyada, kendi ülkesinde henüz ruhsatlandırılmamış ilacı temin ettiren başka bir ülke yok."

İlaca yapılan zam oranlarına ilişkin de değerlendirme yapan Gümüş, İlaç Fiyatlandırma Kararnamesi bulunduğunu, bu kapsamda ilaç firmalarıyla bir protokol olduğunu söyledi.

AA

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