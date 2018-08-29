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"Yerel tohumlara sahip çıkmalıyız"

29 Ağustos 2018, Çarşamba 13:33
Buğday Derneği Başkanı Leyla Ünlübay, topraklar ve yeraltı sularındaki kirliliğin sebze ve meyvelerdeki besin değerini ve verimi düşürdüğünü belirterek, yerel tohumlara sahip çıkılması gerektiğini, hibrit tohumlardan uzak durulmasının önemli olduğunu söyledi.

"BİRÇOK ÇİFTÇİ TARIMDAN VAZGEÇTİ"

Çok fazla kimyasal atıldığından dolayı toprağın da yorulduğunu ve eskisi gibi kaliteli ürün alınamadığını belirten Ünlübay şunları söyledi:

"Türkiye geçmişe göre çok ciddi oranda tarım arazisini kaybetti. Artık tarım yapmaktan vazgeçmiş birçok çiftçi var ve verimliliği de var olan arazilerde de düşmüş durumda. İnsanlar topraktan tonlarca ürün alamıyorlar çünkü o kadar çok kimyasal atıyorlar ve yoruyorlar ki toprağı. Artık o kadar da kaliteli ve güzel ürün alamıyoruz. İklim koşulları çiftçiyi çok yordu, değişen iklim şartları çiftçinin tarımdan vazgeçmesine sebep oldu ve belki devletin çiftçiyi desteklememesi, tarımdan vazgeçmesine sebep oldu.

Topraktaki ve yeraltı sularındaki kirlilik çiftçinin artık yeteri kadar verim alamıyor olması ya da her sene çiftçinin daha çok verim almak adına kullandığı ilaçların toprağın verimini ve ürün kalitesini azaltması çiftçinin vazgeçmesine sebep oldu. İklim koşulları, bizim bile şu anda pazarımızda yıllardır çilek üreticisi olan bir üretici bu son yaşanan iklim değişikliğinden ve doluların, yağmurların manasızca ve çılgınca yağması sonucu ürünlerinin mahvolduğunu söylüyor. Normalde bu dönemde pazarda oluyordu mesela ama şu anda yok. Tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanılması da çiftçilerin tarımdan vazgeçmesine sebep oluyor. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı çiftçiler topraklarını bırakıyorlar."

"BAŞKA ÜLKELERE MUHTAÇ BIRAKILIYORUZ"

Gelecekte savaşların gıda ve su kıtlığından çıkmasının beklenildiğini söyleyen Ünlübay bazı ülkelerin bu konuda önlem aldığını belirterek, "Tarım olmadan hayat olmaz. Tahminim odur ki bundan bir 25 sene sonra bütün savaşlar kıtlıktan ve gıdadan ve sudan dolayı insanlar birbirine düşüyor olabilecek. Zaten bu durumu şu anda fark eden bir sürü ülke bu durumla ilgili önlem almış durumda. Birde fark edemeyenler var ve biz bunu fark edemeyen ülkelerden biriyiz." dedi.

"ORGANİK ÜRÜNLERDE DE BESİN DEĞERİ DÜŞÜK ANCAK KALINTILI DEĞİL"

Buğday Derneği Üyesi ve ziraat mühendisi Kevser Üner ise son yıllarda tüm yiyeceklerdeki besin değerinin düştüğünü ifade etti ve şunları söyledi: "Araştırmalara göre besin değerlerinin, vitamin ve minerallerin değerlerinin düştüğü genel olarak ortada. Bununla ilgili birçok araştırma internette de mevcut, insanlar araştırabilirler. Organik ürün aldığınızda da eskiye oranla besin değerinin daha düşük olduğuna dair araştırmalar var ama en azından kalıntılı ürün tüketmiyorsunuz böyle de bir gerçek söz konusu."

DHA

Etiketler: tarım, Türkiye, tohum, organik, çiftçi
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