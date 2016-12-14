"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

'Yerli tohumlar, açlığa ve kansere çaredir'

14 Aralık 2016, Çarşamba 11:48
Ülkemiz; bereketli toprak yapısına, yerli tohumlara ve ekim bilgisine sahiptir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun raporlarına göre de, Türkiye bakliyat üretimi yapılacak dünyadaki 4 ülkeden birisidir.

Yerli tohumla yapılan üretimin, açlığa ve kansere çare olacağını kaydeden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Kanser uzmanları, yerli tohumla üretilen gıdaların kansere karşı insanları koruduğunu her platformda açıklıyor. Anadolu toprağımıza yerli tohumdan bakliyat ürünlerimizi ekmeye devam edersek, insanları hem sağlıklı doyurmuş olur, hem de kansere ve obeziteye engel oluruz. Bunun yanında, birçok ülkede yaşanan açlığa da çare olunur. Tohum, tarımın özüdür. Birçok ürünün gen merkezi olan Türkiye, yerli tohumuna sahip çıkarak, aynı zamanda tarımda zenginliğini ve bağımsızlığını da koruyabilir” dedi. 

Yerli Malı Haftası, 70 yıldır kutlanıyor 

Doğal- dengeli beslenme alışkanlığı ile tutum- yatırım alışkanlığının, küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğinin önemini anlatan Mehmet Reis, şunları söyledi: 

“12-18 Aralık, Yerli Malı Haftasıdır. 1946 yılından itibaren, 70 yıldır Yerli Malı Haftasını kutluyoruz. Hepimizin çocukluğunda, yerli malı haftasının özel ve unutulmaz bir yeri var. Evlerde özenle hazırlanan yemekler, kuruyemişler ve meyvelerle kutlanan bu özel haftada, bir yandan yerli üretimin ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatılırken, diğer yandan paylaşma ve dayanışma ön plana çıkarılmaya devam ediyor” diye konuştu. 

Her ülke, kendi iç tüketimini karşılayacak tarım üretimini yapmalıdır 

Hiçbir ülkenin beslenme gibi yaşamsal bir konuyu, ithal edebilirim düşüncesiyle, başka bir ülkeye ihale edemeyeceğinin altını çizen Mehmet Reis, “Her ülkenin kendi topraklarında, iç tüketimini karşılayacak kadar tarım üretimini yapması zorunludur. Öncelikle gıdadaki stratejik ürünler, nasıl olsa ithal ederim denilerek, başka bir ülkeye ihale edilemez” dedi. 

Kuru bakliyatın, ülkemizin stratejik gıda ürünü olduğunu anlatan Mehmet Reis, açlığa çare olduğundan, tok tuttuğundan, bitkisel protein içerdiğinden, ekonomik ve artımlı olduğundan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, Türkiye’nin önerisi ile 2016 yılının Uluslararası Bakliyat Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. 

Bakliyat ekili alanlarımızı ve verimliliğimizi arttıralım 

İçinde bulunduğumuz Aralık ayı itibariyle, gelecek yılın mahsulü için bakliyat çeşitleri ekimine başlandığını ifade eden Mehmet Reis, çiftçilere “Bakliyat ekili alanlarımızı ve verimliliğimizi, daha çok artıralım” çağrısında bulundu. 

Sürdürülebilir tarım stratejisinin önemine değinen Mehmet Reis, konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel iklim değişikliği nedeniyle bilim insanları; gelecek yıllarda gıdaya ulaşmanın daha zor olacağını, gıda fiyatlarının daha da yükseleceğini açıklıyor. Tarıma elverişli topraklarımızı, amacı dışında kullanmamalıyız. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, tasarruflu kullanmalıyız. Yerli tohumlarla üretim yaparak; sulama, gübreleme ve ilaçlamayı bilinçli yapmalıyız. Kısaca ülkelerin; gıda üretimlerini kendilerine yeter bir düzeye yükseltmek, halkına gıda güvenliğine uygun besin maddelerini sürekli temin etmek, çiftçisinin yaşam standardını güvence altına almak ve ekonomide daha güçlü olmak için kısa, orta ve uzun vadede planlarını hazırlayarak, hayata geçirmesi ve genç nüfusu tarımda çalışmaya teşvik edilmesi önemlidir” şeklinde konuştu. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.