'Yerli tohumlar, açlığa ve kansere çaredir'

Ülkemiz; bereketli toprak yapısına, yerli tohumlara ve ekim bilgisine sahiptir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun raporlarına göre de, Türkiye bakliyat üretimi yapılacak dünyadaki 4 ülkeden birisidir.

Yerli tohumla yapılan üretimin, açlığa ve kansere çare olacağını kaydeden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Kanser uzmanları, yerli tohumla üretilen gıdaların kansere karşı insanları koruduğunu her platformda açıklıyor. Anadolu toprağımıza yerli tohumdan bakliyat ürünlerimizi ekmeye devam edersek, insanları hem sağlıklı doyurmuş olur, hem de kansere ve obeziteye engel oluruz. Bunun yanında, birçok ülkede yaşanan açlığa da çare olunur. Tohum, tarımın özüdür. Birçok ürünün gen merkezi olan Türkiye, yerli tohumuna sahip çıkarak, aynı zamanda tarımda zenginliğini ve bağımsızlığını da koruyabilir” dedi.

Yerli Malı Haftası, 70 yıldır kutlanıyor

Doğal- dengeli beslenme alışkanlığı ile tutum- yatırım alışkanlığının, küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğinin önemini anlatan Mehmet Reis, şunları söyledi:

“12-18 Aralık, Yerli Malı Haftasıdır. 1946 yılından itibaren, 70 yıldır Yerli Malı Haftasını kutluyoruz. Hepimizin çocukluğunda, yerli malı haftasının özel ve unutulmaz bir yeri var. Evlerde özenle hazırlanan yemekler, kuruyemişler ve meyvelerle kutlanan bu özel haftada, bir yandan yerli üretimin ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatılırken, diğer yandan paylaşma ve dayanışma ön plana çıkarılmaya devam ediyor” diye konuştu.

Her ülke, kendi iç tüketimini karşılayacak tarım üretimini yapmalıdır

Hiçbir ülkenin beslenme gibi yaşamsal bir konuyu, ithal edebilirim düşüncesiyle, başka bir ülkeye ihale edemeyeceğinin altını çizen Mehmet Reis, “Her ülkenin kendi topraklarında, iç tüketimini karşılayacak kadar tarım üretimini yapması zorunludur. Öncelikle gıdadaki stratejik ürünler, nasıl olsa ithal ederim denilerek, başka bir ülkeye ihale edilemez” dedi.

Kuru bakliyatın, ülkemizin stratejik gıda ürünü olduğunu anlatan Mehmet Reis, açlığa çare olduğundan, tok tuttuğundan, bitkisel protein içerdiğinden, ekonomik ve artımlı olduğundan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, Türkiye’nin önerisi ile 2016 yılının Uluslararası Bakliyat Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bakliyat ekili alanlarımızı ve verimliliğimizi arttıralım

İçinde bulunduğumuz Aralık ayı itibariyle, gelecek yılın mahsulü için bakliyat çeşitleri ekimine başlandığını ifade eden Mehmet Reis, çiftçilere “Bakliyat ekili alanlarımızı ve verimliliğimizi, daha çok artıralım” çağrısında bulundu.

Sürdürülebilir tarım stratejisinin önemine değinen Mehmet Reis, konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel iklim değişikliği nedeniyle bilim insanları; gelecek yıllarda gıdaya ulaşmanın daha zor olacağını, gıda fiyatlarının daha da yükseleceğini açıklıyor. Tarıma elverişli topraklarımızı, amacı dışında kullanmamalıyız. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, tasarruflu kullanmalıyız. Yerli tohumlarla üretim yaparak; sulama, gübreleme ve ilaçlamayı bilinçli yapmalıyız. Kısaca ülkelerin; gıda üretimlerini kendilerine yeter bir düzeye yükseltmek, halkına gıda güvenliğine uygun besin maddelerini sürekli temin etmek, çiftçisinin yaşam standardını güvence altına almak ve ekonomide daha güçlü olmak için kısa, orta ve uzun vadede planlarını hazırlayarak, hayata geçirmesi ve genç nüfusu tarımda çalışmaya teşvik edilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.