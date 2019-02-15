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Yüksek ateşe dikkat

15 Şubat 2019, Cuma 23:12
Vücuttaki ateşin ölçülü olduğu sürece endişelenmeye gerek olmadığını söyleyen Dr. Neslihan Korkmaz, “Ateş bağışıklık sistemini uyarıyor. Yüksek ateş havale yapabilir, ama bu korkulacak bir hastalık değildir ve çocuğunuzun beyninde kalıcı bir hasar bırakmaz” diyor.

Yüksek ateşin beyinde kalıcı hasar bırakmadığını vurgulayan Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz,  “Çünkü ateş bağışıklık sistemini uyarıyor ve enfeksiyonlara karşı vücudun savaşını daha da arttırıyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine yüksek ateşin beyne zarar vermesi için 41,5 derecenin üzerine çıkması gerekiyor. Bu tablo da genelde enfeksiyonlarda çok çok nadir olan bir şeydir. Yani ateş beyne zarar vermez, felce neden olmaz, kendi başına ölüme yol açmaz. Yüksek ateş havale yapabilir, ama bu korkulacak bir hastalık değildir ve çocuğunuzun beyninde kalıcı bir hasar bırakmaz” diye konuştu.

Ancak çocukların ateşi yükseldiğinde ebeveynlerin yine de bazı hatalı davranışlardan kaçınmaları gerekiyor. Gereksiz yere ve hızlı ateş düşürmek vücudun mikroplarla savaşma gücünü azaltıyor. Bunun yanı sıra vücudun hızlı düşen ısıya adaptasyonu zor olacağı için ateşli nöbet riskini arttırıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz yüksek ateşte ebeveynlerin kaçınmaları gereken hataları anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Ilık suyla pansuman yapın

Pansuman için, sirke veya soğuk su kullanmayın. Çünkü çok soğuk su ile sirke damarlarda büzüşmeye ve mikropları öldürecek olan makrofajların enfeksiyon bölgesine iletilmesinde zorluğa veya titreme sonucu ısı üretiminin artışına yol açıp ateşli havale riskini arttırıyor. Ilık suyla ıslatmış olduğunuz bir bezle boyun, yüz, el bilekleri, diz, koltuk altı, kasık kıvrımları ve karın üzerine pansuman yapın. Pansuman yerine çocuğunuza ılık suyla duş da aldırabilirsiniz.

Titriyor diye üzerini sıkıca giydirmeyin

“Titriyor diye üşüdüğünü düşünerek üzerini sıkıca giydirmeyin ve sakın sıkıca sarmayın” uyarısında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, “Çünkü sıcaklık yüksek ateşin artmasına yol açıyor ve bunun sonucunda ateşli havale riskini yükseltiyor. Üşüyor veya titriyorsa üzerine ince bir örtü örtmeniz yeterli gelecektir.”

Oda ısısını yükseltmeyin

“Çocuğunuz yüksek ateş sebebiyle titriyorsa ortam ısısını kesinlikle yükseltmeyin. Bunun sebebi ise vücut ısısının yükselmesi sonucu ateşli havale riskini arttırması. Oda ısısını 21-22 derece arasında tutmaya çalışın.”

Vücudunun susuz kalmasını engelleyin

“Vücudumuzun yüzde 80’den fazlası sudan ibaret ve ateş yükseldiğinde vücuttan ısı kaybederiz. Bu yüzden sıvı alımını arttırarak vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koyup ateşin düşmesini ve toksinlerin atılmasını sağlarız. Sıvı kaybını karşılamak için çocuğunuza bol sıvı verin.”

HABER: MÜCAHİT AK

 

Haber Merkezi

Etiketler: çocuk, sağlık, ateş, vücut, bağışıklık
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