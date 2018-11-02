"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Zayıf olmak da ömrün kısalığına sebep olabilir

02 Kasım 2018, Cuma 22:15
İngiltere’de yapılan bir araştırmada, çok zayıf veya çok kilolu olmanın insan ömrünü dört yıl kısaltabileceği ortaya çıktı.

Vücuttaki kilo seviyesinin, insan ömrünü ne kadar etkilediğini araştıran bilim insanları, İngiltere’de doktorlarda kaydı bulunan 2 milyon kişiyi inceledi. Lancet dergisinde yayınlanan araştırmada araştırmacılar, 40 yaşın üzerinde ve beden kitle endeksinin normal aralığının üst sınırına yakın kişilerin ölüm riski en düşük grup olduğunu buldu. Endekste 18,5 ile 25 arası normal aralık olarak tanımlanıyor. 

Obez miyiz?

Hayat beklentisi en kısa olan gruplar ise beden kitle endeksinin alt ve üst uçlarında yer alan kişiler. Doktorlar bir kişinin obez olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolunun beden kitle endeksini kullanmak olduğunu düşünüyor. Beden kitle endeksi normal aralıkta olan kişilerle kıyaslandığında obez erkek ve kadınların hayat beklentisi sırasıyla 4,2 ve 3,5 yıl daha kısa. Çok zayıf kişilerin hayat beklentileri ise erkeklerde 4,3, kadınlarda ise 4,5 yıl daha az. Araştırma sonucunda beden kitle endeksinin trafik kazaları dışında her türlü ölüm sebebiyle ilişkili olduğu bulundu. Buna kanser, kalp-damar ve solunum yolları hastalıkları da dahil.

Beden kitle endeksi nasıl hesaplanır?

Boyunuzun metre cinsinden karesini alın. Meselâ 180 cm boyundaki biri için: 1,8 x 1,8 = 3,24

Kilonuzu bulduğunuz sonuca bölün. Örneğin 75/3,24 = 23,1

Çıkan sonuç beden kitle endeksinizi gösteriyor. Fakat normal beden kitle endeksine sahip olmak tüm hastalıklara yakalanma riskinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Krishnan Bhaskaran “Çoğu ölüm nedeni için optimal bir beden kitle endeksi seviyesi olduğunu bulduk. O seviyenin altına veya üstüne geçildiğinde o hastalığa yakalanma riski artıyor” diyor ve ekliyor: “21’in altındaki beden kitle endekslerinde tüm nedenlerden ölümler artıyor. Fakat bunun, hastalanan kişilerin kilo kaybetmesiyle de ilişkisi olabilir. Bazı uzmanlar beden kitle endeksinin bir kişinin sağlığını analiz etmenin doğru bir yolu olup olmadığını sorguluyor. Fakat Exeter Üniversitesi’nde diyabet ve obezite alanında çalışan Dr. Katarina Kos, bunun doğru bir yöntem olduğunu düşünüyor. Araştırmanın fazla kilolu insanların zayıflaması durumunda sağlıklarının da iyileşeceğini bulmasının kendisi için bir sürpriz olmadığını belirten Kos, “Çoğu kişi için beden kitle endeksi iyi bir ölçü yöntemi. Artık diyabetle ilgili veriler sayesinde düşük kalorili beslenme ve kilo vermenin durumu iyileştirdiğini biliyoruz. 

Bütün bunlar ömrü uzatacak şeyler” diyor. Araştırmaya göre yaşlı insanlarda biraz fazla kilo zararlı değil, onlar için koruyucu. Fakat geçen yıl 60-69 yaş arası insanlarla bir araştırma yapan Dr. Kos, çalışmanın bu bölümüne katılmıyor.

Etiketler: kilo, obez, zayıflık
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hürriyet azaldıkça demokrasi geriliyor

    Trump'tan "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" paylaşımı

    Dev derbide 2-2'lik beraberlik

    Guterres'ten dünyaya acil çağrı: Yemen uçurumun eşiğinde!

    'Hafta sonu da mesaiye devam edilecek'

    Zayıf olmak da ömrün kısalığına sebep olabilir

    "Büyük Dönüş Yürüyüşü" 32. haftasına giriyor

    UNESCO: Son 11 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

    Enflasyon sun’i olarak düşürülmek isteniyor

    Soruşturma Anayasa’ya aykırı

    Çiçek ithalatı da ‘sır’ oldu

    '6 nesil boyunca kıraat edilmiş'

    Eren Erdem hakkında karar

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

    Bakan Dönmez: Türkiye muafiyet gösterilecek ülkeler arasında

    ‘Yanımızda olduğunuzu gösterin’

    FKÖ'den İngiltere'ye: Filistin halkından özür dile

    Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı

    12 Eylül davası usulden bozuldu

    Tunceli'den acı haber

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılan mutlaka Cennete mi gider?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ord. Prof. Dr. Anna Masala: O asırda Mevlânâ, bu asırda Bediüzzaman
    Genel

    Dünyanın izlediği derbiye yakışmayan görüntüler
    Ahmet BATTAL

    PTT neden katılım bankası kurmak istiyor?
    Genel

    Hürriyet azaldıkça demokrasi geriliyor
    Mehmet ÇETİN

    İhlâs Risalesi’nin yazılmasını hazırlayan sebebler - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şûra düşünceleri
    Cevher İLHAN

    Operasyon, “2. Sykes-Picot”u önleyecek mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb-akıl ilişkisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.