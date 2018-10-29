Zeytinyağı ömrün uzamasına vesile oluyor

Hatay Valiliği himayesinde Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında, katılımcılar Babatorun Mahallesi’ndeki zeytin bahçesinde hasat yaparak fidan dikti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, burada yaptığı konuşmada, insanların istedikleri kadar zeytin ve zeytinyağı tüketebileceklerini söyledi. Zeytinin altın, yağının ise altın özü olduğunu belirten Karatay, “Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Altınla kıyas dahi edilmez. Onun için mutlaka her gün zeytin tüketilecek, her gün zeytinyağı içilecek, hiç korkmayın. Yalnız yanında ekmek olmayacak” dedi. Karatay, zeytinin ve zeytinyağının faydalarını sıralayarak “Altınözü’nün zeytinyağı yağ değildir, meyve suyudur ve en sağlıklı meyve suyudur, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yemeklerde zaten kullanıyoruz, Akdeniz ülkesiyiz, salatada, cacıkta kullanabiliriz, ama içmek de ayrıca güzelliktir. Zeytinyağı, probiyotiktir, bizi gençleştirir, alzaymırı, kanseri, kalp krizini önler “ diye konuştu.

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Hediye-i Rahman: Zeytinyağı (1)

Hediye-i rahman: Zeytinyağı (2)

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