Risale-i Nur insan hayatında bir çığır açmıştır

Her sabah öğrencilere “öğrenci andı’’ olarak okutulan yazılı metnin öteden beri kamuoyunda belirli bir rahatsızlık meydana getirdiği bir gerçektir.

Çünkü böyle bir söylem fıtrî değildir. Gelişme çağındaki çocuklara bunu ezberletip okutulması ise, fıtrata hiç uygun gelmiyor.

İşte bu gerçeğe Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar isimli eserin Yirmi İkinci Lem’asında şöyle işaret etmektedir: “Hayat-ı içtimâiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvâfık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer’’ diyor. Kamuoyundan gelen tepkiler de bunu gösteriyor.

İnsan Hakları ve Mazlûmlar için Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, 24 Ekim 2018’de şunları ifade ediyor: “Hiçbir çocuk askerî düzen içinde hizaya alınarak, ideolojik, milliyetçi, ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakılamaz. Bütün dinlerin yasakladığı, insan fıtratına aykırı başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu bütün uluslar arası insan hakları metinlerine aykırı andımızın yargı kararlarıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay’ın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararını bozacağını ümit edip, takipçisi olduğumuzu bildiririz. Mazlumder olarak kimsenin bir ırka mensubiyeti dolayısıyla doğuştan üstün olamayacağını, her türlü ırkçı yaklaşımın ve uygulamanın karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.”

Bediüzzaman Said Nursî’ye yıllar önce Münâzarât’ta kendisine sorulan “Neden makine-i ahval güzelce işlemiyor?’’ sualine karşılık verdiği cevapta: “Zira tecrübe, hamiyet, nur-i kalb ve nur-i fikri cem edenler vezaife kifayet etmezler. Bazı ehl-i gayret ve hamiyyette, meyl-i tahrip meleke olmuş; tamire pek alışık değildir. Bazı ehl-i tecrübe ve tamir ise, eskisine bir derece meyil ile; istidatları pek müsait değildir. Demek bize bir nesl-i cedit lâzımdır.’’ (Münâzarât) Evet, İşte o “nesl-i cedit’’ bugünkü Risale-i Nur’un oluşturduğu şahs-î mânevidir. “Hayat-ı içtimâiye-i beşeriyede”ki çığırı da, o açmıştır.