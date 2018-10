Risale-i Nur neden müfredatta bulunmuyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde gazetecilere “Türkiye’de bilimin teknoloji ile buluştuğu yeri daha çok göstermek, Türkiye’ye bunu yaymak bizi çok mutlu ediyor” diyor ve ardından ekliyor “Çünkü biz dünya ile yarışmak zorundayız. Bizim işimiz sadece eğitim sistemini belli bir yola koymak değil, bizim işimiz küresel rekabettir.”

Evet, bu sözler herkes gibi bizi de mutlu ediyor, duygulandırıyor ve kıvanç veriyor. Şüphesiz bu hepimizin arzusu ve isteğidir. Çünkü bu yalnız bir heves değil; belki bir hasrettir. Onun için hedefimiz ve maksadımız bu olmalıdır. Madem ki maksat ve hedefimiz “bilimin ve teknolojinin buluşması” ve ‘“dünya ile yarışmak ve küresel rekabet”tir. O zaman sahip olduğumuz bilimi ve teknoloji gücümüzü öğrenerekve mevcut olanları geliştirerek bunlarla dünyadaki rakiplerimizin karşısına çıkmalıyız. En azından bu yönde adım atarak bir yerden başalamalıyız.

İnsanoğlu ancak 20 Temmuz 1969 tarihinde ilk defa, Apollo 11 uzay aracı ile ay’ın yörüngesine iniş yapabiliyor. Oysa asrımızın büyük İslâm Alimi Bediüzzaman Said Nursî ise; 1927-34 yılları arasında Isparta’ya bağlı Barla nahiyesinde te’lif ettiği Risale-i Nur Külliyatı’dan Sözler isimli eserin İkinci Dal’ında bu olayı ve ayrıntılarını neticeleriyle önceden haber veriyor. Ve “..kamer’e kadar terakki ettin kamere girdin. Bak, kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır; ne ziyası var, ne hayatı. Senin say’in beyhude, ilmin faydasız gitti” diyor.

Yine Barla’da 1928-30 yılları arasında te’lif ettiği aynı eserdeki Otuz Üçüncü Söz’ün Yirmi Birinci Pencere’sinde “Manzume-i Şemsiye denilen küremizle beraber on iki seyarre, cirimleri küçüklük ve büyüklük itibarıyla pek çok muhtelif ve nevileri uzaklık-yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sür’at-i hareketleri çok mütenevvi olduğu hâlde, kemal-i intizam ve hikmet ile kemal-i mizan ile bir saniye kadar şaşırmayarak, hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanun-i İlâhi ile bağlanmaları, yani onların imamlarına iktidaları, büyük bir mikyasta, bir azamet-i kudret-i İlâhiyeyi ve vahdaniyet-i Rabbaniyeyi gösterir” deyip, güneş sistemindeki on iki adet gezegenden haber vermiştir.

Türkiye’de ve Anadolu’nun bağrından çıkan, “Bediüzzaman”, yani “asrın harîkası2 şöhretiyle anılan, Büyük İslâm Âlimi ve Mütefekkir Said Nursî; insanlık Ay’a ayak bastığı tarihten tam 42 yıl önce ay’a gidip - geliş serüvenini ve sonucu haber verdiği gibi; yine aynı âlim, bugüne daha bilim adamları tarafından henüz on birincisi bile daha doğru dürüst keşif edildiği şüpheli olan; güneş sisteminin on iki adet gezenden meydana geldiğini, günümüzden tam doksan sene önce haber vermiştir. Yalnız bu iki konuda değil; belki bunun gibi başka pek çok konuda ve örneğin Risale-i Nur’dan olan ve İşârat-ül İ’caz’da;

“Gayet mahdud, az birkaç noktadan beşerin takatinden hariç denilen i’cazın doğması ihtimali var mıdır?” sualine verdiği cevap olan; “Maddî ve mânevî her şeyde yardımın ve içtimaın büyük kuvvet ve te’siri vardır. Evet, in’ikâs sırrıyla, üç şeyin hüsnü içtima ederse beş olur. Beş içtima ederse, on olur. On içtima, ederse kırk olur.

Çünkü her şeyde bir nevi in’ikas bir nevi temessül vardır. Nasıl ki, biribirine mukabil tutulan iki âyinede çok âyineler görünüyor; kezalik, iki-üç nükte veya iki-üç hüsün içtima ettikleri zaman pek çok nükteler pek çok hüsünler tevellüd eder. Bu sırra binaendir ki, her hüsün sahibinin ve her bir sâhib-i kemalin, emsaliyle içtima etmeye fıtrî bir meyli vardır ki, içtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri bir iken iki olur.” kısmı onun ne kadar harika bir ilmî vukûfiyete sahip olduğu apaçık göstermektedir.

Bu ve buna benzer birçok harika malumat Risale-i Nur’da bulunurken; her nedense bizim Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ve ders kitaplarında bulunmuyor. Acaba sebebi nedir ve nasıl ve ne ile izah edilebilir? Şayet bunun gibi bir soru yurt içinden değil de, yurt dışından yabancı birisi tarafından bize yönetilseydi ve denilseydi ki; “Harika bir İslâm âlimi tarafından telif edilen Hutbe-i Şamiye gibi harika bir eseri, 1911 yılında ve içinde yüzden fazla âlimin bulunduğu onbin kişilik bir cemaate, Şam Emeviye Camiinde Hutbe olarak irad etmiştir. Bu eser; bugün Suriye’de devletin eğitim müfredatında bulunmakta ve okullarda ders kitaplarında okutulmaktadır. Bu âlimin bu harika eserde; ‘Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehası biri birinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi, bir daire içinde dönüyor’ gibi harika bir tespiti bulunmaktadır. Neden sizin eğitim müfredatınızda ne de okullarda ders kitaplarında böyle bir bilgi ve belgeye rastlanmıyor?’ diye bir soru bize sorulsa ve böyle bir soruyla karşı karşıya kalırsak; acaba duyacağımız mahçubiyeti hangi gerekçe ve nasıl bir karşılıkla giderebileceğiz ve bu ağır vicdanî sorumluluğun altından hangimiz nasıl kalkacağız? Biz de aynı soruyu yetkililere soruyoruz.

Sebebi ne olursa olsun. Birbirinin tersi olsa bile bütün bilgi ve fikir akımları, yorumlar ve analizler; her zaman birbirine tez ve anti-tez veya birbirinin alternatifi durumundadır. Çünkü, sevgi isteğe bağlı bir şey değildir. Bir fikri, bir görüşü ve bir anlayışı ister benimseyelim, ister benimsemeyelim, başka fikir ve görüş ile birlikte bir arada bulunmasında fayda vardır. Kuvvetli ve hakka dayanırsa büyür, gelişir, zayıf ve haksız olan ise, söner gider unutulur. Bediüzzaman Said Nursî’nin Mektubat isimli eserinnin Yirmi İkinci Mektup İkinci Bahsinde dediği gibi “..tesadüm-ü efkârdan ve tehâlüf-ü ukuldan hakikat tamamen tezahür eder.” Eğer biz sahip olduğumuz cevherleri kullanırsak; dünya ile “yarışabilir” ve herkese “rakip” olabiliriz!

Selamlar, dualar…