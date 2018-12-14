Şerrin icadı şer değil, şerre bulaşmak şerdir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, 07 Aralık 2018 günü Mardin’deki sabah namazı sonrası yaptığı konuşmada Rabbimiz buyuruyor ki ‘’Kim ki Kur’ân’dan uzak yaşarsa, Kur’ân’ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kur’ân’ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse, biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur’’ diyor. (A. A. 07 Aralık 2018)

Evet doğrudur. Çünkü bu sözler, Cenâb-ı Hakk’a ait ve Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerindendir. Kur’ân’ın âyetlerini konuşmuş ve konuşturmuştur. Bugünkü insanlığın içinde yaşadığı bunalım herkesin malûmudur. Her şey, her olay bu gerçeği teyit ve tasdik ettirmektedir. Çünkü herkes aynı şeyden şikâyetçidir. Tabiî ki söz şeytandan ve şerrinden açıldığı için, piyasada şeytanın avukatlığını yapanlarda olacaktır. Bunları da şimdiden hesaba katmalı.

Onun için gençlerin‘’şahsiyet kazanmaları ve sağlam bir karaktere sahip olmaları için; önce doğru ve temel bilgileri öğrenmeleri tesbiti çok önemlidir. Çünkü gençler sağlam düşünmeyi ve doğru karar vermeyi öğrenirlerse; yanılma ve yanlış yapma ve şeytanın tuzağına düşmeleri önlenebilir.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın insana, ’’değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı haml dâvâsında bir rüçhaniyet vermiş ve hey’et-i mecmuasıyla arzın bir halife-i maneviyesi olduğunu‘’1 hissettiriyor. İşte insan anlayıp görev ve sorumluluğunu idrak ettikten sonra da kulluk vazifesini yerine getirmesi öğretilmelidir.

Olayı sebep ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ortaya konularak analiz edilmelidir. Gençlerin içinden geçen ve zihinlerine takılan sorunlar karşılık bulmalıdır.

Akıl asrında yaşadığımız için gençler de haklı olarak ‘’Biz ehl-i haliz ve Namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işbâ’ etmiyor. Bürhan isteriz’’(Muhakemat Birinci Makale’den) derlerse şayet elbette onları irşat, ikna ve tenvir edilmeleri gerekecektir.

Bunun içinde Risale-i Nur Külliyatı’ndan, bilhassa Lem’alar ve Lem’alar’dan da On Üçüncü Lem’a yani ‘’Hikmetü’l İstiaze’’ herkesin ihtiyaç duyduğu bilgileri ihtiva etmektedir.

Meselâ her insanın en çok kafasını kurcalayan ve merak edilen şeytan’ın yaratılış hikmeti için;

‘’Kader Risalesi’nde izah edildiği gibi, halk-ı şer, şer değil; belki kesb-i şer, şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar.

Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı, neticeler itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer.

Meselâ ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar, su-i ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla, ‘’Ateşin icadı şerdir’’ diyemezler.

Öyle de şeytanın icadı terakkiyat-ı insaniye gibi, çok hikmetli neticeleri olmakla beraber, su-i ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlûp olmakla, ‘’Şeytanın hilkatı şerdir‘’ diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı.’’

Evet, kesb ise, mübaşeret-i cüz’iye olduğu için, hususî bir netice-i şerriyenin mazharı olur; o kesb-i şer şer olur. Fakat icat umumî neticeler baktığı için, icad-ı şer, değil belki hayırdır’’ 2

Bunun yanında hem insi hem de cinni şeytanlar bulunduğu ve ‘’İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinniden cesetsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat’iyettedir. Eğer onlar maddî ceset giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinnî iblisler olacaktılar’’3 konuları işlenip insanların tenvir ve irşadları sağlanabilir.

Selâm ve duâlar, duâlarınızı beklerim.

Dipnotlar:

1- Sözler, Yirminci Söz’den.

2- Lem’alar, On Üçüncü Lem’a’dan s. 219.

3- Lem’a’lar On Üçüncü Lem’a’dan s. 229.