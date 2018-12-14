"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Şerrin icadı şer değil, şerre bulaşmak şerdir

Ali ATAÇ
14 Aralık 2018, Cuma
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, 07 Aralık 2018 günü Mardin’deki sabah namazı sonrası yaptığı konuşmada Rabbimiz buyuruyor ki ‘’Kim ki Kur’ân’dan uzak yaşarsa, Kur’ân’ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kur’ân’ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse, biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur’’ diyor. (A. A. 07 Aralık 2018)

Evet doğrudur. Çünkü bu sözler, Cenâb-ı Hakk’a ait ve Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerindendir. Kur’ân’ın âyetlerini konuşmuş ve konuşturmuştur. Bugünkü insanlığın içinde yaşadığı bunalım herkesin malûmudur. Her şey, her olay bu gerçeği teyit ve tasdik ettirmektedir. Çünkü herkes aynı şeyden şikâyetçidir. Tabiî ki söz şeytandan ve şerrinden açıldığı için, piyasada şeytanın avukatlığını yapanlarda olacaktır. Bunları da şimdiden hesaba katmalı.

Onun için gençlerin‘’şahsiyet kazanmaları ve sağlam bir karaktere sahip olmaları için; önce doğru ve temel bilgileri öğrenmeleri tesbiti çok önemlidir. Çünkü gençler sağlam düşünmeyi ve doğru karar vermeyi öğrenirlerse; yanılma ve yanlış yapma ve şeytanın tuzağına düşmeleri önlenebilir.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın insana, ’’değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı haml dâvâsında bir rüçhaniyet vermiş ve hey’et-i mecmuasıyla arzın bir halife-i maneviyesi olduğunu‘’1 hissettiriyor. İşte insan anlayıp görev ve sorumluluğunu idrak ettikten sonra da kulluk vazifesini yerine getirmesi öğretilmelidir.

Olayı sebep ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ortaya konularak analiz edilmelidir. Gençlerin içinden geçen ve zihinlerine takılan sorunlar karşılık bulmalıdır.

Akıl asrında yaşadığımız için gençler de haklı olarak ‘’Biz ehl-i haliz ve Namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işbâ’ etmiyor. Bürhan isteriz’’(Muhakemat Birinci Makale’den) derlerse şayet elbette onları irşat, ikna ve tenvir edilmeleri gerekecektir.

Bunun içinde Risale-i Nur Külliyatı’ndan, bilhassa Lem’alar ve Lem’alar’dan da On Üçüncü Lem’a yani ‘’Hikmetü’l İstiaze’’ herkesin ihtiyaç duyduğu bilgileri ihtiva etmektedir.

Meselâ her insanın en çok kafasını kurcalayan ve merak edilen şeytan’ın yaratılış hikmeti için;

‘’Kader Risalesi’nde izah edildiği gibi, halk-ı şer, şer değil; belki kesb-i şer, şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. 

Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı, neticeler itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer. 

Meselâ ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar, su-i ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla, ‘’Ateşin icadı şerdir’’ diyemezler.

Öyle de şeytanın icadı terakkiyat-ı insaniye gibi, çok hikmetli neticeleri olmakla beraber, su-i ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlûp olmakla, ‘’Şeytanın hilkatı şerdir‘’ diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı.’’

Evet, kesb ise, mübaşeret-i cüz’iye olduğu için, hususî bir netice-i şerriyenin mazharı olur; o kesb-i şer şer olur. Fakat icat umumî neticeler baktığı için, icad-ı şer, değil belki hayırdır’’ 2

Bunun yanında hem insi hem de cinni şeytanlar bulunduğu ve ‘’İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinniden cesetsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat’iyettedir. Eğer onlar maddî ceset giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinnî iblisler olacaktılar’’3 konuları işlenip insanların tenvir ve irşadları sağlanabilir.

Selâm ve duâlar, duâlarınızı beklerim.

Dipnotlar:

1- Sözler, Yirminci Söz’den.

2- Lem’alar, On Üçüncü Lem’a’dan s. 219.

3- Lem’a’lar On Üçüncü Lem’a’dan s. 229.

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Dağların ihtişamı

    Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?

    Ezan susarsa hürriyet biter

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar

    Yine ihmal yine facia

    İnsanî özgürlükte geriledik

    Fransız polisi, Strazburg saldırısının failini ölü ele geçirdi

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Ankara'da eğitime 1 gün kar yağışı arası

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    MSB: Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı düzenlendi

    Mersin'de trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 2'si polis 8 yaralı var!

    Fırat’ın Doğusu tartışması

    Dicle Barajı'nın kapaklarından biri koptu: "Nehir yatağından uzak durun"

    Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

    Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

    Afrin'deki terör saldırısından acı haber!

    Obeziteye karşı refleks terapi

    NATO, Azak Denizi'nde artan gerginlikten endişeli

    Siyasetçiler dikkatli olmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    Yine ihmal yine facia
    Genel

    Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?
    Genel

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nesl-i âtinin şahlanışı
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Genel

    İnsanî özgürlükte geriledik
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.