Cafer Okur adeta bir şehit gibi uğurlandı

Bazen hayat sürpriz yapar, umulmadık bir anda biter yani bitirilir, hikmetini, sebebini sadece Yuhyi ve Yümit olan bilir, hayatın ve ölümün sahibi.

Zaten başlangıçta da kim yoktan bizi yarattı ise bu yaratılıştan bizim haberimiz sonradan oldu.

Bizi Yaratan da bize öldükten sonra haber vermeyi murat etmiş hik- meti öyle iktiza ediyor, sürpriz ve şok bu tarafta.

Kader ve levh-i mahfuzda her şey çok net, ama gizli, işte Cafer Okur kardeşimizin ölümü de böyle sürpriz oldu.

1970’li yıllarda köyümüzün üç camisinin üç imamının üç oğlu ve bizler Risale-i Nurlar’ı tanımakla müşerref olduk.

Cafer Bey ailesi kardeşleri ve çocukları hepsi Nur Talebesi ve önemli hizmetlerin başındalar.

Elhamdülillah “mum dibine ışık vermez” derler demek Ca- fer Bey mum değil, elektrik ampulü gibi ailesini nurlandırmış.

Allah ondan razı olsun.

İstikametini sadâkatini mes- lek ve meşrebine hep muhafaza eden her türlü siyasî şartlarda dahi, Yeni Asya gaze- tesi’ni masasında bulunduran ve onu müdafaa eden bir kişi idi.

Muhtelif siyasetçiler onu böy- le kabul ettiler başarı ve kabiliyeti dâvâsına ışık oldu gölge olmadı.

Bu açık yürekliliğinin çilesini de zaman zaman çeken bir kardeşimizdi.

Lider kişiliği sert mizacı keskin çizgileri olan, önceden söyleyip sonunda da mutlaka izahını yapmayı ihmal etmeyen renkli bir kişiliği ve cesareti vardı.

Müteşebbis bir bürokrat ve çözüm üretmeyi, kıvrak zekâsı ve başarısı, belki de onu sevdiren ve tanıştıran böyle vasıfları idi. Nevşehir’imizin hizmetlerinde aile bir yeri olan Cafer Beyin 6 katlı erkekler hizmet binasının yapımında üç katlı hanım hizmet binasının ve daha yeni yapımına başlanan apart ve işyeri binalarımızın yaptırılmasının da çok ciddî katkıları oldu. Allah mükâfatını takdir eylesin inşallah. Onu sevenleri cenazesinde de yalnız bırakmadılar.

Binlerce kişi katıldı, adeta şehit cenazesi gibi idi.

Nevşehir Nur cemaati çok değerli bir hizmet ehlini kaybetti. Çok üzüntülüyüz, fakat Cafer Okur kardeşimizin hizmetini yaptığına şahit olduğumuz için teselli oluyoruz.

Üstadımıza Resulullah’a (asm) komşu eylesin. Allah rahmet eylesin. Ruhuna Fatiha.