“5-T Formülü”nden, “33-T Formülü”ne seyr-u sulûk

Bir ara, “tekbir, tedbir, tevekkül, taktir, tefekkür” şeklinde “5-T Formülü” geliştirmiştik.

Sonra “7-T Formülüne” çıkararak sosyal medyada paylaştık. Kardeşlerimiz de bu sihirli 7-T formülünü, “33-T Formülü”ne çıkardılar. Hayatımızı bu kelimeler üzerinde kurgularsak, hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu kazanırız.

Bunlar:

1- Tevhid: Kâinatı, yani, her şeyi yaratan, idare ve sevk eden, her işi yapan, sonsuz isim ve sıfatlar sahibi olan Allah’ın varlığını, birliğini her varlıkta, her hissedilen şeyde okumaktır, görmektir.

2- Tevekkül: Yalnız O’na güvenmek.

3- Teslim: Bir şeyi sahibine verme, geçici olarak kullanmak üzere alınan bir şeyi sahibine geri verme. Herşeyi O’na verme…

4- Tedbir: Bir iş, bir mesele hakkında alınması gereken güvenlik önlemleri, tedbirleri.

5- Takdir: Allah’ın sonsuz isim ve sıfatlar sahibi olduğunu ifade eden “Allahuekber” kelimesi.

6- Tekbir: Herşeyin bir ölçüsü, planı, programı olduğunu ve övgü duygularını ifade etme.

7- Tefekkür: Derin, etraflıca ve yüksek düşünce biçimi.

8- Tevazu: Alçakgönüllülük.

9- Takva: Amel-i Salih dairesinde ibadet ve iş yapma, günahlardan kaçınma.

10- Terbiye: Eğitim, idare etme, kıvamına getirmek için çabalama.

11- Tezekkür: Düşünme, anlama, anma ve zikretme.

12- Tayyıbat: Temiz ruhlar, temiz ruhluluk.

13- Teşekkür: Verilenlere karşılık minnet duygusunu ifade etmek, şükretme.

14- Talim: Öğrenme, ilim tahsil etme, eğitim..

15- Tahmid: Hamdetme, övme.

16- Tahir: Bütün varlıkları ve temizleyicileri yaratan, temiz olarak besleyen, yaşatan, temiz olanları seven Tahir-i Mutlak olan Allah.

17- Taabbüd: İbadet etme.

18- Tahaşşi: Ürpermek, haşyet, korkmak.

19- Teseccüd: Secdeye varmak.

20- Tahiyyat: Namazda, her iki rekâtın sonundaki oturuşta akonun duâ) ve tesbih.

21- Takdis: Eksik ve kusurlardan beri kılmak, mukaddes tanımak.

22- Tevbe: Hata ve kusurlarını itiraf edip, bir daha yapmamaya kesin söz verme, özür dileme.

23- Tenvir: Nurlandırma, aydınlatma, ışıklandırma, bilgilendirme.

24- Taat: Allah’ın emirlerine uyma.

25- Teenni: Allah’ın tabiat kanunlarına, Sünnetullah’a, adetullaha uymak, kanunları, sebepleri, kuralları uygulamada acele etmeme.

26- Tahlil: Sentez, inceleme, değerlendirme.

27- Tamir: İmar.

28- Takip: Bir işi sonuna kadar gözlemleme, götürme.

29- Tasarruf: İktisat, birikim, israf etmeme, saçı-savurmama.

30- Tahdis: Verilen nimetleri anma, nankörlük etmeme.

31- Tekrar: Öğrenmenin en önemli metodu, çokça deneme.

32- Talip: Öğrenme, öğrenen, isteyen, talep eden.

33- Tekâmül: Gelişme, olgunlaşma, mükemmelleşme, kemale erme.

34- Tedvir: Çevirme, döndürme, çekip çevirme.

Ve Tabut!: Hizmet, ticaret ve memuriyetini tamamlamış, dünyanın dağdağalarından kurtulan ve ücret almaya giden ölünün; mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık.

Tabut ve mezara bu gözle bakmak, böyle düşünmek, böyle inanmak mı daha iyidir; yoksa ebediyen yokluğa, karanlığa, zulümata, mahvolmaya, dağılmaya, çürümeye, yılan ve çıyanlara yem olmaya gittiğini düşünmek mi?