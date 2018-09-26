"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“5-T Formülü”nden, “33-T Formülü”ne seyr-u sulûk

Ali FERŞADOĞLU
26 Eylül 2018, Çarşamba
Bir ara, “tekbir, tedbir, tevekkül, taktir, tefekkür” şeklinde “5-T Formülü” geliştirmiştik.

Sonra “7-T Formülüne” çıkararak sosyal medyada paylaştık. Kardeşlerimiz de bu sihirli 7-T formülünü, “33-T Formülü”ne çıkardılar. Hayatımızı bu kelimeler üzerinde kurgularsak, hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu kazanırız. 

Bunlar:

1- Tevhid: Kâinatı, yani, her şeyi yaratan, idare ve sevk eden, her işi yapan, sonsuz isim ve sıfatlar sahibi olan Allah’ın varlığını, birliğini her varlıkta, her hissedilen şeyde okumaktır, görmektir.

2- Tevekkül: Yalnız O’na güvenmek.

3- Teslim: Bir şeyi sahibine verme, geçici olarak kullanmak üzere alınan bir şeyi sahibine geri verme. Herşeyi O’na verme…

4- Tedbir: Bir iş, bir mesele hakkında alınması gereken güvenlik önlemleri, tedbirleri.

5-  Takdir: Allah’ın sonsuz isim ve sıfatlar sahibi olduğunu ifade eden “Allahuekber” kelimesi.

6- Tekbir: Herşeyin bir ölçüsü, planı, programı olduğunu ve övgü duygularını ifade etme.

7- Tefekkür: Derin, etraflıca ve yüksek düşünce biçimi.

8- Tevazu: Alçakgönüllülük.

9- Takva: Amel-i Salih dairesinde ibadet ve iş yapma, günahlardan kaçınma. 

10- Terbiye: Eğitim, idare etme, kıvamına getirmek için çabalama.

11- Tezekkür: Düşünme, anlama, anma ve zikretme. 

12- Tayyıbat: Temiz ruhlar, temiz ruhluluk.

13- Teşekkür: Verilenlere karşılık minnet duygusunu ifade etmek, şükretme.

14- Talim: Öğrenme, ilim tahsil etme, eğitim..

15- Tahmid: Hamdetme, övme.

16- Tahir: Bütün varlıkları ve temizleyicileri yaratan, temiz olarak besleyen, yaşatan, temiz olanları seven Tahir-i Mutlak olan Allah.

17- Taabbüd: İbadet etme.

18- Tahaşşi: Ürpermek, haşyet, korkmak.

19- Teseccüd: Secdeye varmak.

20- Tahiyyat: Namazda, her iki rekâtın sonundaki oturuşta akonun duâ) ve tesbih.

21- Takdis: Eksik ve kusurlardan beri kılmak, mukaddes tanımak.

22- Tevbe: Hata ve kusurlarını itiraf edip, bir daha yapmamaya kesin söz verme, özür dileme.

23- Tenvir: Nurlandırma, aydınlatma, ışıklandırma, bilgilendirme.

24- Taat: Allah’ın emirlerine uyma.

25- Teenni: Allah’ın tabiat kanunlarına, Sünnetullah’a, adetullaha uymak, kanunları, sebepleri, kuralları uygulamada acele etmeme.

26- Tahlil: Sentez, inceleme, değerlendirme.

27- Tamir: İmar.

28- Takip: Bir işi sonuna kadar gözlemleme, götürme.

29- Tasarruf: İktisat, birikim, israf etmeme, saçı-savurmama.

30- Tahdis: Verilen nimetleri anma, nankörlük etmeme.

31- Tekrar: Öğrenmenin en önemli metodu, çokça deneme.

32- Talip: Öğrenme, öğrenen, isteyen, talep eden.

33- Tekâmül: Gelişme, olgunlaşma, mükemmelleşme, kemale erme.

34- Tedvir: Çevirme, döndürme, çekip çevirme.

Ve Tabut!: Hizmet, ticaret ve memuriyetini tamamlamış, dünyanın dağdağalarından kurtulan ve ücret almaya giden ölünün; mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık.

Tabut ve mezara bu gözle bakmak, böyle düşünmek, böyle inanmak mı daha iyidir; yoksa ebediyen yokluğa, karanlığa, zulümata, mahvolmaya, dağılmaya, çürümeye, yılan ve çıyanlara yem olmaya gittiğini düşünmek mi?

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın

    Bize de örnek olsun

    Bizim Aile’den kesintisiz yayın

    Krizi hukukla aşarız

    Macron: İsrail, barışı tehlikeye atacak adımları bırakmalı

    Bir ceza bütün yayınları durdurabilecek

    Mekke-Medine arası 1 saate indi

    Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Alman hükümetine Türkiye çağrısı

    'MHP'nin af teklifi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı'

    BM'nin Filistin yardımları tehlikede

    AB'den İran yaptırımlarına karşı ortak tavır kararı

    Eski rektör Sedat Laçiner'e hapis

    Erdoğan ve Trump, BM Genel Kurulu'nda kısaca görüştü

    Moody's, Türkiye'nin notunu yine düşürdü

    Trump: Esad kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz

    Enfeksiyonlar en çok okulları sever

    Matematikçi Prof. Dr. Majewski İstanbul'daki camileri böyle yorumladı

    Merkel'den ABD-Çin gerilimi açıklaması

    Afganistan'da siviller bombalanıyor

    İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın
    Süleyman KÖSMENE

    Celcelutiye’nin dili ve mesajı
    Mustafa ORAL

    Hüseyin’sen Yezidlere, fesleğensen Cennete hazırlan
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fırat’ın doğusu ve ötesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yönetenler işin farkında mı?
    Genel

    Bize de örnek olsun
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ümitvar olmak ve Bediüzzaman Hazretleri
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, kendine karşı işlenen suçu affedebilir
    Genel

    12 Eylül ahlâkı bozdu, insanları robotlaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.