Âdet ve alışkanlık

Normal hayatta ve tasavvuf tarihinde bunun çok örneklerine rastlanır.

Meselâ, 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevî’nin harikulâde halleri “imkân-ı örfi” dairesindedir. Onun bu durumu hem keramet hem de harikulâde bir âdeti, alışkanlığı da olabilir. Kırk günde bir defa yemek yediği olmuştur. Fakat her zaman değil. Kerametvari bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki, “manevî sekir” denen, kendinden geçme hali yemeye ihtiyaç görmediği için âdet hükmüne girmiştir.1

Bu ve benzeri olağanüstü hallerin aklî izahı yapılabilir ve kevnî âlemde örnekleri gösterilebilir. İnsan tabiattaki bütün varlıkların bir özeti olduğuna göre, bu noktada da onların özelliklerini sergileyebilir. Meselâ hamam böcekleri 40 dakika boyunca nefeslerini tutabilir, yiyeceksiz bir ay, susuz bir hafta yaşayabilirler. Bir deve, önüne bir balya ot konduğu halde bir-iki tutam yer, bir oturuşta 100-150 litre su içer ve çöllerde günlerce su içmeden durabilir. İnsanlar da bunların özelliklerini taşıdıklarından bu yönlerini işletip geliştirebilirler...

Keza, Rıza Bey, İkinci Abdülhamid Han’ın huzurunda da 20 pehlivanın çekip kıramadıkları zinciri, göğsü üzerine sarıp birkaç kişiye bağlattıktan sonra göğsünü şişirmek suretiyle kırmıştı. 8 Ağustos 1898, Sayı 57 Servet Gazetesi’nin verdiği bu haberde, Rıza Bey’in zinciri tutarken ve kırarken iki adet fotoğrafı da yer aldı.2

Soyut inanç ve düşünce gücünü, dünya çapında şöhrete sahip meşhur Modi, televizyonlarda, milyonlarca insanın gözü önündeki şovuyla ortaya koymuştu: Koca gövdesini 40 santimlik cam sandığa kilitledi, kalp atışlarını düşünceleriyle yavaşlattı; beş dakika yer altında, suyun içinde kalma rekoru kırdı.3

İşte olağan dışı âdet, hal ve davranışlardan birkaç yansıma... Gerek velilerde, gerek sporcularda, gerekse olağanüstü haller sergileyenlerde formül tek ve aynıdır:

Düşünce ve duygularını mesleklerine, işlerine yoğunlaştırmak, odaklaşmak, egzersiz / alıştırma ve antrenman...

Olağanüstü durumlar, âdetler sergileyen mütedeyyin ve velilerin durumu da budur.

Dipnotlar:

1-Bediüzzaman, Lem’alar, s. 68.

2- Arif Kahraman, Osmanlı Devleti’nde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, s. 632.

3- Guinnes Rekorları, Show TV, 3 Eylül 2001.