"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Aile fertleri için, aile boyu duâ

Ali FERŞADOĞLU
16 Kasım 2018, Cuma
Kul ile Allah arasında en önemli bağ, rabıta, iletişim vasıtalarından birisinin duâ olduğunu mükerreren ifade ettik. Kişiyi ve aile efradını ayakta tutan, kaynaştıran, problem ve sıkıntılarını asgariye indiren en önemli iksirlerdendir.

Aile boyu duânın dersini aynı zamanda bir “duâ ve zikir kitabı” olan Kur’ân’dan öğreniyoruz. 

Peygamberlerin diliyle aile fertlerine duâ etmenin en makbul, en tesirli ve dilimizden düşürmememiz gereken birçok aile duâ örnekleri zikredilir:

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”1 

Veya şöyle bir meal de verilebilir:

“Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.” Hz. Adem (as) ve eşi Hz. Havva’nın (ra) duâsını sıklıkla yapmalı: 

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen, ebediyyen kaybedenlerden olacağız.” 2

Nuh (as): “Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım herhangi bir şeyi istemekten Sana sığınırım. Çünkü beni bağışlamaz, beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum.” 3 

“Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mü’min olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mü’min kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helâke uğrat!” 4 

Hz. İbrahim (as): “Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli olacak çocuk bağışla.” 5 “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl. Ve ey Rabbimiz, bu duâmı kabul buyur. Hesab’ın görüleceği gün, beni, anamı ve bütün mü’minleri bağışla.” 6

“Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Çünkü ey Rabbim, bu tapınma nesneleri gerçekten insanların pek çoğunu yoldan çıkardı. Ey Rabbim! Buraları muvahhidler için ebedî bir güvenlik kuşağı kıl ve halkından Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman edenlere bereketli rızıklar bağışla. 

“Ey Rabbimiz! Bu amelimizi kabul buyur. Sensin her şeyi bilen her şeyi duyan; bizi Sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan da Sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan. 

“Ey Rabbim! Babamı bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlar arasında. Ve herkesin yeniden diriltileceği gün beni utandırma! O gün ki, ne malın, ne mülkün, ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır. Yalnızca Allah’ın huzuruna kötülükten arınmış bir kalple çıkanlar kurtulacaktır.” 7

Dipnotlar:

1- Furkan Sûresi, 74. 2- A’raf Sûresi, 7/23. 3- Hûd Sûresi, 11/47. 4- Nuh Sûresi, 71/26-28. 5- Saffât Sûresi, 37/100. 6- İbrahim Sûresi, 14/35-41. 7- Şuâra Sûresi, 26/83-8.

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okyanuslar ‘plastik çorba’ya dönüşmesin

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinden dikkat çeken itiraflar

    30 yıldır Filistin’i tanımadılar

    Müzakereleri askıya almak AB hedefini yok eder

    PEN Türkiye: Muhalif kimlikler cezalandırılıyor

    Faiz yükü artacak: ‘Sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz’

    Hangi probiyotikten ne kadar tüketmeli?

    Yeni teklif yasalaştı: Kamudan çıkarılan doktorlar 450 gün sonunda mesleklerini yapabilecek

    Akıncı'dan '35. yıl' mesajları

    Kurtulmuş: Emri kim verdi, niye verdi?

    İstanbul Müftüsü Yılmaz: Sünnet'siz bir Kur'an ve Sünnet'siz bir Din düşünülemez

    Arap Birliği İsrail'i kınadı; Filistinliler için uluslararası himaye talep etti

    Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

    Vekillerden 450 gün itirazı

    Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan taziye açıklaması

    Anadolu’daki gençler umutsuz

    Türkiye ile AB arasında siyasi diyalog başlayacak

    ABD'den Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 17 Suudi'ye yaptırım kararı

    Avrupa Adalet Divanı'ndan 'PKK' kararı

    Suud'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaportta skandallar serisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistler şımardı
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiü’l-evvel ayını müjdelemeli miyiz?
    Genel

    Müzakereleri askıya almak AB hedefini yok eder
    Genel

    Yahudilikte kadın
    Şükrü BULUT

    İstanbul çevre yolunda
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin Libya’dan dışlanması
    Rüstem GARZANLI

    Zübeyir Gündüzalp’in sadâkati
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile fertleri için, aile boyu duâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.