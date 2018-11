Aile fertleri için, aile boyu duâ

Kul ile Allah arasında en önemli bağ, rabıta, iletişim vasıtalarından birisinin duâ olduğunu mükerreren ifade ettik. Kişiyi ve aile efradını ayakta tutan, kaynaştıran, problem ve sıkıntılarını asgariye indiren en önemli iksirlerdendir.

Aile boyu duânın dersini aynı zamanda bir “duâ ve zikir kitabı” olan Kur’ân’dan öğreniyoruz.

Peygamberlerin diliyle aile fertlerine duâ etmenin en makbul, en tesirli ve dilimizden düşürmememiz gereken birçok aile duâ örnekleri zikredilir:

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”1

Veya şöyle bir meal de verilebilir:

“Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.” Hz. Adem (as) ve eşi Hz. Havva’nın (ra) duâsını sıklıkla yapmalı:

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen, ebediyyen kaybedenlerden olacağız.” 2

Nuh (as): “Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım herhangi bir şeyi istemekten Sana sığınırım. Çünkü beni bağışlamaz, beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum.” 3

“Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mü’min olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mü’min kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helâke uğrat!” 4

Hz. İbrahim (as): “Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli olacak çocuk bağışla.” 5 “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl. Ve ey Rabbimiz, bu duâmı kabul buyur. Hesab’ın görüleceği gün, beni, anamı ve bütün mü’minleri bağışla.” 6

“Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Çünkü ey Rabbim, bu tapınma nesneleri gerçekten insanların pek çoğunu yoldan çıkardı. Ey Rabbim! Buraları muvahhidler için ebedî bir güvenlik kuşağı kıl ve halkından Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman edenlere bereketli rızıklar bağışla.

“Ey Rabbimiz! Bu amelimizi kabul buyur. Sensin her şeyi bilen her şeyi duyan; bizi Sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan da Sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.

“Ey Rabbim! Babamı bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlar arasında. Ve herkesin yeniden diriltileceği gün beni utandırma! O gün ki, ne malın, ne mülkün, ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır. Yalnızca Allah’ın huzuruna kötülükten arınmış bir kalple çıkanlar kurtulacaktır.” 7



Dipnotlar:

1- Furkan Sûresi, 74. 2- A’raf Sûresi, 7/23. 3- Hûd Sûresi, 11/47. 4- Nuh Sûresi, 71/26-28. 5- Saffât Sûresi, 37/100. 6- İbrahim Sûresi, 14/35-41. 7- Şuâra Sûresi, 26/83-8.