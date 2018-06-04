AKP devlet partisidir

“AKP giderse CHP gelir!” diyenler neyi tartışıyor? Sistem, iktidar ve lideri müstebit ise, neyi tartışıyorsunuz?

Korktukları ve korkutmaya çalıştıkları şey eski CHP’nin zihniyeti ne idi? “Müstebit/diktatör, baskıcı, yasakçı, maneviyata, milletin değerlerine karşı” olması değil mi?

Peki, istibdat nedir?

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.”1 Şimdi 16 yıllık iktidarın zihniyet, çalışma ve icraatlarına bakar mısınız? Konuşmak yasak, yazmak yasak, fikirlerini beyan etmek yasak, siyasî görüşlerini açıklamak yasak!

- Yüz binlerce insan işinden, hürriyetinden, malından, mahrum edildi, sütten kesilmemiş bebeler annelerinden koparıldı, yeni doğum yapanlar, hamileler hapse atıldı. Resmî rakamlar (henüz ulaşılamayan bilgiler de var) şöyle:

“OHAL ile de istibdadı sürdürüyor.

- 17 bin başörtülü, emzikli, bebekli, hamile, yaşlı hanım kelepçelenerek hapse atılmış.

- 300 bin insan işinden çıkarıldı.

- 107 bin kişi açığa alındı.

- 60 bini aşkın insan tutuklu, hapiste, bir kısmı tecdit altında.

Adalet felç!

- Eğitim ve öğretim dibe vurmuş. Okullarda kimse konuşamıyor, tartışamıyor, öğretmenler, idareciler, öğrenciler, veliler, biribirinden şüpheleniyor.

- 6 bin 500 civarında dernek kapatılmış.

- 159 gazeteci tutuklu (iki bin 500’ü işsiz.)

- Yüzlerce şirkete el konmuş.

- Binlerce akademisyen üniversitelerden atılmış.

- Sadece kermes açtığından dolayı yüzlerce insan mahkemelere verilmiş…

İktidarın 16 yıllık icraatları gösteriyor ki, AKP, CHP’dir, devlet partisidir, Kemalizmin başarısıdır. R. Tayyip Erdoğan, “İllâ birine benzetecekseniz Atatürk’e benzetin (Hürriyet, 9 Kasım 2008)

İşte bütün bunlar için, Prof. Dr. Şerif Mardin “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır” demişti.

Dipnot:

1- Münazarat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 22