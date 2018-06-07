Allah kimi sever, kimden yanadır?

Bu mübarek günlerde, özellikle iktidarda olan “dindar siyasetçiler / siyasal dindarlar” dinî ve manevî bütün değerleri dünyaya ve siyasetlerine alet ediyor. Bazıları konuşmalarını, “Allah bizden yana!” diye süslüyor!
Âlemlerin ve insanların Hâlık-ı Zülcelâli kimden yana olur, kimi sever, kimi sevmez? Allah kimlerden yana olduğunu Kelâm-ı Kadim’i Kur’ân ve Habibi Resul-i Ekrem’in dilinden haber veriyor:
- Allah temiz olanları sever.
- Allah, zulmedenleri sevmez, adalet edenlerin yanındadır.
- Allah kibirlenenleri sevmez.
- Allah israf edenleri de sevmez.
- Allah, işi, emaneti ehline verenleri sever. (Makam, mevki, ihale vs.)
- Allah, “Zinayı suç olmaktan çıkaranları” hiç sevmez.
- Allah, domuz çiftliklerine müsaade edip, 3 milyon ton domuz eti üreten ve bunun çoğunu iç piyasaya sürenlere zemin hazırlayanları sevmez.
- Allah, iftira edenleri (dindarları dinsizlikle suçlayanları), masumları terörist ilân edenleri sevmez.
- Allah, vatandaşları biribirine düşürenleri, fitne çıkaranları hiç sevmez.
- Allah, din kardeşlerine kin besleyenleri, onları töhmet altında bırakanları, haksız yere kalblerini kıranları sevmez.
- Allah rüşvet yiyenleri, hırsızları, yolsuzları sevmez.
- Allah kin ve nefreti körükleyenleri de sevmez.
- Allah yalan konuşanları, mübalâğa edenleri, gerçekleri saklayanları sevmez.
- Allah, “riyakârları”, siyasî şovlarla milleti aldatanları sevmez.
- Allah, hasis, menhus, menfaati için başkalarının istikbalini karartanları hiç sevmez.
- Allah kendi gemilerini yürütmek için, milletin gemisinin batmasına sebep olanları da sevmez.
- İlaahir…