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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Allah kimi sever, kimden yanadır?

Ali FERŞADOĞLU
07 Haziran 2018, Perşembe
Bu mübarek günlerde, özellikle iktidarda olan “dindar siyasetçiler / siyasal dindarlar” dinî ve manevî bütün değerleri dünyaya ve siyasetlerine alet ediyor. Bazıları konuşmalarını, “Allah bizden yana!” diye süslüyor!

Âlemlerin ve insanların Hâlık-ı Zülcelâli kimden yana olur, kimi sever, kimi sevmez? Allah kimlerden yana olduğunu Kelâm-ı Kadim’i Kur’ân ve Habibi Resul-i Ekrem’in dilinden haber veriyor:

- Allah temiz olanları sever.

- Allah, zulmedenleri sevmez, adalet edenlerin yanındadır.

- Allah kibirlenenleri sevmez.

- Allah israf edenleri de sevmez.

- Allah, işi, emaneti ehline verenleri sever. (Makam, mevki, ihale vs.)

- Allah, “Zinayı suç olmaktan çıkaranları” hiç sevmez.

- Allah, domuz çiftliklerine müsaade edip, 3 milyon ton domuz eti üreten ve bunun çoğunu iç piyasaya sürenlere zemin hazırlayanları sevmez.

- Allah, iftira edenleri (dindarları dinsizlikle suçlayanları), masumları terörist ilân edenleri sevmez.

- Allah, vatandaşları biribirine düşürenleri, fitne çıkaranları hiç sevmez.

- Allah, din kardeşlerine kin besleyenleri, onları töhmet altında bırakanları, haksız yere kalblerini kıranları sevmez.

- Allah rüşvet yiyenleri, hırsızları, yolsuzları sevmez.

- Allah kin ve nefreti körükleyenleri de sevmez.

- Allah yalan konuşanları, mübalâğa edenleri, gerçekleri saklayanları sevmez.

- Allah, “riyakârları”, siyasî şovlarla milleti aldatanları sevmez. 

- Allah, hasis, menhus, menfaati için başkalarının istikbalini karartanları hiç sevmez.

- Allah kendi gemilerini yürütmek için, milletin gemisinin batmasına sebep olanları da sevmez.

- İlaahir…

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