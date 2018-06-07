Allah kimi sever, kimden yanadır?

Bu mübarek günlerde, özellikle iktidarda olan “dindar siyasetçiler / siyasal dindarlar” dinî ve manevî bütün değerleri dünyaya ve siyasetlerine alet ediyor. Bazıları konuşmalarını, “Allah bizden yana!” diye süslüyor!

Âlemlerin ve insanların Hâlık-ı Zülcelâli kimden yana olur, kimi sever, kimi sevmez? Allah kimlerden yana olduğunu Kelâm-ı Kadim’i Kur’ân ve Habibi Resul-i Ekrem’in dilinden haber veriyor: - Allah temiz olanları sever. - Allah, zulmedenleri sevmez, adalet edenlerin yanındadır. - Allah kibirlenenleri sevmez. - Allah israf edenleri de sevmez. - Allah, işi, emaneti ehline verenleri sever. (Makam, mevki, ihale vs.) - Allah, “Zinayı suç olmaktan çıkaranları” hiç sevmez. - Allah, domuz çiftliklerine müsaade edip, 3 milyon ton domuz eti üreten ve bunun çoğunu iç piyasaya sürenlere zemin hazırlayanları sevmez. - Allah, iftira edenleri (dindarları dinsizlikle suçlayanları), masumları terörist ilân edenleri sevmez. - Allah, vatandaşları biribirine düşürenleri, fitne çıkaranları hiç sevmez. - Allah, din kardeşlerine kin besleyenleri, onları töhmet altında bırakanları, haksız yere kalblerini kıranları sevmez. - Allah rüşvet yiyenleri, hırsızları, yolsuzları sevmez. - Allah kin ve nefreti körükleyenleri de sevmez. - Allah yalan konuşanları, mübalâğa edenleri, gerçekleri saklayanları sevmez. - Allah, “riyakârları”, siyasî şovlarla milleti aldatanları sevmez. - Allah, hasis, menhus, menfaati için başkalarının istikbalini karartanları hiç sevmez. - Allah kendi gemilerini yürütmek için, milletin gemisinin batmasına sebep olanları da sevmez. - İlaahir…



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