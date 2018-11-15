Asr-ı Saadet gençlik modelini çağımıza taşımalıyız

Rasulullah’ın (asm) gençleri, gençliğin kıymetini bilen, hürriyetçi, katılımcı, kolektif şuur, ortak akılcı, yani meşverete önem veren, iffetli, dürüst ve ehl-i hizmet gençlerdi. Hayatlarını dâvâları için göz kırpmadan feda ederlerdi.

Asr-ı Saadet gençlik modelini, Gençlik Rehberi ile çağımıza taşıyan Bediüzzaman’ın istediği gençliği yetiştirebilmek için Nur Hareketi, özellikle bu hareketin ana gövdesi her yönüne tam sadâkat gösteren Yeni Asya, gençliğe rehber bir gençlik yetiştirmek için daha sistemli ve daha gayretli çalışmak zorundadır.

12-15 yaş aralıklarında başlayan ve 33 yaşında kemale eren gençlik, insanın en enerjik, en hareketli, en cesur, en bereketli, gelişmeye en açık ve en müsait çağıdır. Eğer bu müthiş potansiyel enerji mecraına yönlendirilmezse, bu su, bu çay, bu nehir boşa akacaktır. Nur Talebelerinin elinde Gençlik Rehberi vardır. Bu rehberi, rehber ederken, aynı zamanda diğer gençlere de rehber olacak gençler yetiştirmeliyiz.

Bunun için bazı tekliflerimizi efkâr-ı ammenin ortak akıl, kollektif şuuruna havale ediyoruz. Uygun olanlarını alır, eksikleri tamamlar, yeni fikirlerle takviye edip kemale erdirmelidir. Gençler için neler yapmalıyız? Nur gençliği, birkaç kategoride ele alınıp geliştirilebilir: 15-20, 21-26, 27-33 yaşları gibi. Asıl ismi “Medrese-i Nuriye” olan dershanelerimize, derslerimize gençleri çekmek için müsbet, meşrû aktiviteler, organizasyonlar yapmalı, yapılanlar varsa aktifleştirilmeli.

1- Dershanelerimizde kalan gençler başta olmak üzere, herbirisi Gençlik Rehberi’ni birkaç sefer okumalı. (Okuma süresi 21 gün veya 1 ay) Ve okumalar takip edilmeli.

2- Gençlik Rehberinin özetini çıkarmalı. (Bir hafta veya 15 gün)

3- Gençler, Gençlik Rehberi’ni aralarında müzakere-mütalâa etmeli.

4- Önce kendi aralarında ders yapmalı. Sonra ev dersleri, mahalle dersleri ve umumî derslerde de 2. Ders olarak yapmalı.

5- Gençlik Rehberi Kompozisyon yarışması açılmalı.

6- Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan gençlikle ilgili kitapları ödüllü olarak okutmalı. Okuyana, özetleyene, anlatana farklı ödüller verilmeli.

7- Gençler ,Gençlik Rehberi Seminerleri düzenlemeli.

8- Gençler; Gençlik Rehberi ve onu izah ve şerh eden gençlikle ilgili Yeni Asya Neşriyatı’nın sergileri açmalı.

9- Gençlerin, esnaf, aile ve gençlik kuruluşlarına dağıtma kampanyaları yapmalı; ancak bu kampanya gazete ve dergilerde “Bu hafta veya bu ay Gençlik Rehberi dağıtım kampanyası” ilân edilerek başlatılmalı.

10- Gençlere göre gençlerin anne-babalarına, ailelerine, cemaate ve topluma karşı mesuliyet/sorumluluk ve vazifeleri nelerdir?

11- Okuma programlarında; gazete, dergilerde çıkan gençlikle ilgili veya Risale-i Nur’u okuma, anlama, anlatma ile ilgili önemli, çarpıcı, aktüel mevzular bir ders saati olarak okunmalı, tartışılmalı, müzakere edilmeli.

12- Gençlik gezileri tertiplenmeli. (Özetleyip anlatan ve seminerlere katılanların ödüllerinden birisi Üstad’ın ve Risale-i Nur’un yol haritası gezisi olabilir.)

13- Ara tatillerde genç yazarlarımıza okuma, yazma teknikleri seminerleri verilmeli.