Asrımıza işaret eden âyetler

Fetih Sûresi 2. Âyeti, sahabeye baktığı gibi, kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor.

Ve elfazıyla Sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi, hurufatıyla ve o âyetteki hurufatın tekerrür-ü adediyle yine Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakat-ı meşhure-i sahabede bulunan zatlara işaret ettikleri gibi, ilm-i cifirin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor.1

Kastamonu Lâhikası’nda geçen, Fil Sûresi’nin cifrî yorumu, âyetlerin günümüzde cereyan eden olaylara işari olarak bakan bir yönünün de olduğunu anlamak bakımından faydalıdır. Söz konusu mektup, “işarat-ı Kur’ânîye’nin bu zamanımıza tevafuk eden bir şuâı” diye başlar. Fil Sûresi, Habeş Kumandanı Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırısını ve ebabil kuşları tarafından onun bu saldırısının geri püskürtülmesini anlatmaktadır. Bediüzzaman, Fil Sûresi’nin zahiri mânâsının Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırısını anlattığını, bu sûrenin işari mânâsının ise sonraki asırlarda Fil Vakıasına benzer olaylara işaret ettiğini söyler. Sûrenin “Onlara ateşten pişirilmiş taşlar attılar” mealindeki âyetinin hesab-ı ebcedî ile 1359 (milâdî 1940) ettiği belirtilir. Bu tarihte İkinci Dünya Savaşı cereyan etmektedir. Bediüzzaman’a göre bu âyet, dünyayı dine tercih eden ve insanlığı yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavî bombalar ve taşlar yağdırılmasına tevafuken işaret etmektedir.

Asr Sûresi’nin ilm-i cifir metoduyla yorumlanmasında da asrımıza işaret eden mânâlar görülür. Buna göre, Asr Sûresi her asra baktığı gibi bu asrımıza da bakmaktadır. “Yemin olsun asra. İnsan muhakkak hüsrandadır!” âyetinin cifir hesabıyla makamı 1324 etmektedir (Milâdî 1906). Bu dönem ise Balkan ve Trablusgarb Savaşı’na, Birinci Dünya Savaşı’nın alt yapısının oluşmaya başladığı yıllara, şeair-i İslâmiye’nin tahrip edildiği dönemlere rastlamaktadır. “Ancak imân eden, güzel işler yapan müstesna...” âyetinin cifrî makamı 1358 etmektedir. Bu dönem de İkinci Dünya Savaşı’na rastlamaktadır. Bu dönem belki de insanlık tarihinin en karanlık günleridir. Bu hasaret zamanının tehlikelerinden kurtulmanın tek çaresi ise “imân etmek” ve “güzel işler” yapmaktır. Bediüzzaman’a göre hasaretin tek sebebi, şükürsüzlük, küfür ve küfran, fısk ve sefahettir.2



Dipnotlar:

1- Lemalar, s. 39.

2- Kastamonu Lâhikası, s. 157.