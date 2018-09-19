Aşurenin mânâ boyutlarına uzanmak

Âşure, Muharrem’in 10. günüdür. Bazı tefsirlerde bu on gecenin Muharrem’in Âşuresine kadar geçen geceler olduğu beyan edilir.

Âşure Günü’nün Fecr Sûresi’nin ikinci âyeti olan “Velfecri veleyalin aşr/On geceye yemin olsun” ifâdeleri de buna mahsus ve Allah katında da mümtaz bir yerinin olduğu belirtilir.

Aşurenin tatlısından ziyade mânâ boyutlarına uzanmak gerekiyor. Hadiste “Şehrullahi’l-Muharrem/Allah’ın ayı Muharrem” denilen Hicrî Senenin ilk ayı, İlâhî bereket ve feyzin, Rabbanî ihsan ve keremin coşup bollaştığı bir zaman dilimini hatırlatmalı.

Bediüzzaman, bir mektubunda aşurenin mânâ boyutuna dikkat çeker:

“Kardeşlerim, gücenmeyiniz; bir miktardır sizlere mektup yazdığım zaman birbirinden uzak meseleleri topluyorum; her mektup bir aşure olur.”1

Aşure Muharrem ayının kudsiyyetini, o da Peygamberimizi (asm), o da Cenâb-ı Hakk’ın on peygamberine on çeşit ikramda bulunması fikrini, zikrini, şükrünü hatırlatmalıdır.

Bu ikramlar şöyle sıralanır:

1. Hz. Âdem’in (as) tevbesi Âşure Günü kabul edilmiştir.

2. Hz. Nuh (as) gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine Âşure Günü’nde demirlemiştir.

3. Hz. İbrahim’in (as) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

4. Hz. Yakub’un (as), oğlu Hz. Yusuf’un (as) hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşure Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. Eyyûb (as) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

7. Allah, Hz. Musa’ya (as) Âşure Günü’nde bir mu’cize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

8. Hz. Davud’un (as) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

9. Hz. Yunus (as) balığın karnından Âşure Günü kurtulmuştur.

10. Hz. İsa (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir. (Sahihi Müslim Şerhi, 6:140.) Peygamberimiz (asm), “Muharrem, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir’ buyurdu.” 2

Bugünün Allah katında ayrı bir yeri olduğundan bugünlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

İşte böylesine anlamlı ve kudsî hâdiselerin yıl dönümü olan bu mübarek gün ve gecelerde, Cenâb-ı Hakk’ın bugünlerde yapılan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceğine dair olan hadislerden de hareketle Müslümanlar, Asr-ı Saadet’ten beri ibadet ve tefekküre daha çok zaman ayırmış, diğer günlere nisbetle daha çok hayır hasenatta bulunageliyorlar.

Muharrem ayında yaşanan Kerbelâ, körbelâ, korbelâ vak’asını günümüze taşıyarak İslâm kardeşliğini zedeleyen kin, nefret, öfke ve adavet gibi duyguları beslemeye gerek yoktur.

Kötü emsal alınmaz. Kötülükleri tarihin çöplüğüne atmalı, iyi ve ibret yönleri örnek alınmalıdır. Adalet-i hakikiye için zulme kılıç sallayan Hz. Hüseyin (ra), hem şehid, hem de seyyidler ve şerifler silsilesinden gelen kutup, müçtehid ve müceddidlerin reisleri ve kıyamete ve ebede kadar uzanacak mânevî saltanata kavuştular.



Dipnotlar:

1- Barla Lâhikâsı, YAN, İstanbul, 1999, s. 167.

2- Tirmizî, Savm: 40.