"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Âyetler sadece zahirî mânâlardan ibaret değildir

Ali FERŞADOĞLU
24 Ekim 2017, Salı
Bediüzzaman, Kur’ân ayetlerinden cifir ilmi yardımıyla işaretler çıkarılmasını, “onun bir mucîzesi” olarak yorumlar.

Öncelikle “Her bir ayetin mânâ mertebelerinde bir zahirî/açık, bir batıni/gizli”1 yönleri olduğunu belirtir. Ki, Gazali de, “Bu derecelerin de detayları, işaratı, dal ve budakları vardır”2 

Buna göre, ayetler sadece zahiri mânâdan ibaret değildir. Zahirdeki mânâsından başka bir de hafi, remzi, işari, imai vs. mânâsı vardır. Cifir ilmi bu işâri mânâlara ulaşabilmek için bir araç işlevine sahiptir. Ezelî bir ilim sahibinin kelamı olduğu için, insan idraki ancak yaşadığı olaylarla ayetlere mânâ yükleyebilmekte veya itikadının derecesine göre ayetleri anlamlandırabilmektedir. Ayetlerin her asra bakan yönü olduğu için, maziden haber vermesi gibi, gelecekten haber vermesi de Kur’ân’ın mucîzeliğinin ve belagatının gereğidir. 

 “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır”3 ayeti, bu hakikati de ifade eder. Ki, Bediüzzaman, bir kavle göre, “Kitab-ı Mübin, Kur’ân’dan ibarettir” der. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu, şu ayet-i kerîme beyan ediyor. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri, ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunur. 

Fakat ihtiyaca göre ve Kur’ân’ın maksadına uygun bir tarzda ve makamın gerektirdiği tarzların birisiyle ifade ediliyor. Bu da iki yönde yapıyor ve onlara da işaret ediyor:

•Birincisi: Peygamberlerin mucîzeleri suretiyle,

•İkincisi: Bazı hadisat-ı tarihiye suretinde işaret eder.4

Elhâsıl, Kur’ân’ın ekser ayetleri, her biri birer muhteşem hazinenin anahtarı ve birer ilim definesinin anahtarıdır. 

Kur’ân-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunu ispatlayan özelliklerinden birisi de, insanların henüz muhatap olamadığı olaylara ışık tutması ve geçmişte olmasına rağmen insanların henüz bilemediği olaylardan açıkça bahsetmesidir (Peygamber kıssaları, ilk yaradılışla ilgili bilgiler, gelecekte vuku bulacak olaylar, tarihî vakıalar gibi) Bunlar Yirmi Beşinci Söz’de maziye ait ihbarat-ı gaybîye, istikbale ait ihbarat-ı gaybîye ve hakaik-i İlahiye’ye ve hakaik-ı kevnîyeye ve umur-u uhrevîyeye ait ihbarat-ı gaybîye olarak adlandırılır.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 86., 2-Bediüzzaman, İhya-ü Ulumi’d-din, 2:184, 174, 175., 3-En’am Suresi, 59., 4- Bediüzzaman, Sözler, s. 229.

Okunma Sayısı: 1108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Genel

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.